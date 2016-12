Kim och Kanye om skilsmässoryktena

Förnekar att de ska skiljas i inlägg på Twitter





HOLLYWOOD. Rykten säger att dokusåpastjärnan Kim Kardashian inte längre vill vara gift med rapparen Kanye West.

Men sent på onsdagskvällen dementerades skilsmässoryktena på ”Keeping up with the Kardashians” officiella Twitter .

Avslöjandet om en förestående skilsmässa i veckotidningen Us kommer två och ett halvt år efter Kims , 36, och Kanyes , 39, överdådiga vigsel i ett slott i Italien.

– Hon vill bryta, säger uppgiftslämnaren om 36-åringen som tidigare varit gift med musikproducenten Damon Thomas och basketstjärnan Kris Humphires .

Skilsmässoansökan kommer enligt källan inte att lämnas in än. I stället planerar Kim sina nästa steg.

– Det kommer att ta lite tid innan hon kan göra något.

Orsaken är parets två barn, North , 3, och Saint , tolv månader. Kim uppges samla på sig material för att hon ska kunna ansöka om enskild vårdnad.

”Det är inte sant”

Men nu verkar det som att det hela inte är mer än illvilliga rykten. Enligt ”Keeping up with the Kardashians” officiella Twitter är det inte alls skilsmässa på gång.

”Ta det lugnt allihopa. Kim och Kanye ska INTE skiljas”, skriver de där.

Det bekräftas även av en källa i Kim Kardashians juridiska team som hävdar att det inte ligger någon sanning i skilsmässoryktena.

– Jag vet helt säkert att det inte är sant, säger källan till E Online .

Men att de senaste månaderna har varit tuffa för paret råder det inga tvivel om.

”Temporär psykos”

Kanye West vårdades under nio dagar på UCLA-sjukhusets neuropsykologiska avdelning. Rapparens läkare, Michael Farzam , kallade det inträffade för ett avsnitt av ”temporär psykos”.

Sedan utskrivningen har Kanye enligt tidningen fått fortsatt vård i en bostad han hyr i Los Angeles-området.

Under tiden har Kim tagit hand om parets två barn i deras jättelika lyxvilla i Los Angeles-stadsdelen Bel Air.

– Kim är mycket beskyddande och vill inte att Kanye ska träffa barnen just nu, säger Kims kompis.

Lättad över hjälpen

Att hon inte överdriver situationen bekräftas av en annan källa i hennes läger:

– Det är en berättigad oro, säger personen.

Enligt den första källan tänker Kim inte fatta några beslut förrän Kanye är helt frisk.

– Tills dess kommer hon att vara en stöttande fru.

Hon uppges samtidigt glädjas över att han är på bättringsvägen.

– Hon bryr sig om Kanye och känner sig lättad över att han får den hjälp han behöver. Men ett tag kände hon sig fångad.