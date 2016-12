Det blir en fjärde säsong av ”Skam”

”Har stor potential”









I vår kommer en fjärde säsong av ”Skam”.

Men inte nog med det – serien kommer också att produceras i USA under 2017.

– Serien har stor potential till att bli en inflytelsefull serie i USA, säger Simon Fuller till NRK.

Tv-producenten Simon Fuller , 56, skaparen av ”Idol” och ”So you think you can dance”, har köpt rättigheterna till norska succéserien ”Skam”.

Samtidigt som den fjärde säsongen har premiär för norska och därmed också svenska tittare i vår, kommer serien också att börja produceras i USA.

”Är i framkant”

– ”Skam” har stor potential till att bli en inflytelsefull serie i USA, här finns inget liknande. Det visar att Norge och Skandinavien är i framkant när det kommer till innovation och kreativitet, och jag är stolt över att vara med och göra ”Skam” tillgängligt för en mycket större publik, säger Fuller till NRK.

Den fjärde säsongen spelas in i detta nu för den nordiska publiken. Säsong två har premiär på SVT play med svensk undertext den 13 december.