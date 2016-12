Danny om Molly: ”Min fru”

Har Sveriges mesta kändispar gift sig?

Nja, enligt Molly Sandén är hon och Danny Saucedo ”bara” förlovade.

Men nya klippet på Danny tyder på något annat.

”Den här låten handlar om min fru”. Under Danny Saucedos , 30, spelning i Örebro i går tillägnade han en låt till fästmön Molly Sandén , 24.

Har ”Så mycket bättre”-stjärnan alltså gått och gift sig? I ett sms till Nöjesbladet förnekar Molly att de besökt prästen.

Kärleksbombat Molly

Danny har senaste tiden kärleksbombat sambon. För två dagar sedan la han upp en bild på Molly med texten: ”Att få dela tillvaron med dig är den största fin lyxen som finns, ba satt du vet”. Ett inlägg som han signerade med en ring-emoji.

Hans senaste Instagrambild föreställer dessutom en tatuering på underarmen med budskapet ”Done”.

Träffades 2012

Molly och Danny träffades under julgalan 2012. Under Melodifestivalen 2013, då Danny var programledare, blev parets relation offentlig. De bodde under en period i Los Angeles, men när de flyttat tillbaka slog de på stort – under en bestigning av Kilimanjaro i januari 2016 friade Danny.

Under hösten har Danny gjort succé i TV4-programmet ”Så mycket bättre”. Molly har arbetat med supershowen ”Stjärnklart”.

Danny har tidigare berättat att han och Molly ska knyta hymens band under hösten 2013.