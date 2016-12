Plura talar ut om nya säsongen av ”Pluras jul”

”Robert Gustafsson var jag lite nervös för”







Per ”Plura” Jonsson, 65, bjuder in till ännu ett matprogram. På tisdagskvällen drar ”Pluras jul” igång i TV3.

Nöjesbladet har träffat honom för ett samtal om julklappen han aldrig fick, grisfötter, den kommande turnén där han sjunger Eldkvarn-låtar utan Eldkvarn – och gästen som gjorde honom nervös.

– Lite av småstadsgrabben kan titta fram ibland. Robert Gustafsson var jag lite nervös för. Han är ju så stor, säger Plura.

Nu märks inget av det i premiärprogrammet. Tvärtom är det ofta rena skrattfesten vad än Plura och Robert Gustafsson gör eller pratar om.

– Vi hade väldigt roligt. Man tröttnar på det där att säga En gul lök, en tomat och så när man visar upp ingredienserna framför kameran så ibland skojar jag med kameramännen och säger könsord i stället. Det tyckte Robert också var vrålkul att göra. Jag antar att det klipptes bort, säger Plura, som inte har sett något av sina program när vi möts.

Varför var du nervös för Robert Gustafsson?

– Han är ju så stor. Killinggängs -programmen, alla sketcher, man har sett honom i så mycket. Jag är ju från landet, i början när jag bodde i Stockholm vågade jag inte säga ett ord till kändisar man mötte. Lite av småstadsgrabben kan titta fram ibland. Men Robert bjöd verkligen på sig själv.

Känner du dig inte trygg som programledare nu?

– Nä, jag har jag väl aldrig sett mig som det. Har aldrig haft någon dröm om det heller. Det ena har gett det andra, det har bara blivit så.

Vad har de här åren med matprogram betytt för dig?

– Det var mycket som förändrades när vi gjorde skivan ”Svart blogg” och hade den bloggen. Många läste den, förlagen började höra av sig, det blev böcker på Norstedts. Sedan kom ”Så mycket bättre” och ”Mauro och Pluras kök”. Det har varit skitkul att få göra så mycket grejer. Så tjänar man ju pengar på det också.

Mer än du trodde?

– Jaaa… det är klart man tjänar bra med pengar.

– De andra i Eldkvarn sa: Ska du inte sluta larva dig i tv? Sedan när vi fick mycket mer folk på spelningarna och skivorna sålde mycket bättre, sa de: Ska du inte vara med i tv snart?

Det ryktas att du fick en miljon för att vara med i ”Så mycket bättre”?

– Det vet bara jag, Petter och Miriam Bryant hur mycket jag fick. Vi har pratat mycket om programmen nu när vi turnerat ihop med julshower. Nu står ju artisterna i kö för att vara med, då är det nog sämre betalt.

”Pluras jul” skulle ha spelats in i Jämtland. Men där fanns heller ingen snö, så det blev i ett lånat hus i Stockholms skärgård. Väldigt fint julpyntat.

– En del rekvisita återanvändes sedan i Ernst Kirchsteigers program har jag hört, säger Plura och skrattar.

– Mitt hus på landet funkade inte, det är för lågt i tak för att göra tv inomhus där.

Hur var din barndoms jular?

– Fantastiska. Vi var hos oss, faster Olga eller farbror Nisse i Nyköping. Otroliga julbord, massor av snapsvisor jag tyckte var roliga, ett berg av julklappar.

Bästa julklappen?

– Det sämsta var att jag aldrig fick ett elektriskt tåg. Jag önskade mig det varje år. Men pappa gav oss mer praktiska saker som skidor. På den tiden fanns det alltid snö.

Hur blev du så intresserad av julmat?

– Som barn var det ju mest köttbullar, skinka och prinskorv. Det var först i vuxen ålder, när jag hade bildat familj själv, som det blev annan mat. Min dåvarande sambo höll på att bli galen en jul när jag gjorde jätteavancerade saker som pressylta med kindsvålar av gris och sådant.

Hans favoriter på julbordet nu är Janssons frestelse, sill – och grisfötter.

– Man kokar fötterna och låter dem stelna i spadet. För säkerhets skull brukar jag förstärka spadet med gelatin, det blir som en aladåb.

Egentligen är du ju pensionär nu, hur känns det?

– Jag fyllde i somras. Jag firade ensam på landet, min fru jobbade i Stockholm. Jag bombarderades med sms, det kändes väldigt bra.

Tv-programmen har gjort Plura till en kändis, långt utanför de trogna Eldkvarn-fansen. På stan, får han ändå ofta frågor om när Eldkvarn ska spela igen.

– Om några år kanske jag tycker det vore skitkul igen.

Men nu ska han ut på turné, start i Västerås 24 februari, under parollen Sånger 1979-2017 . Med andra ord: han ska sjunga Eldkvarn-låtar - utan Eldkvarn!

I stället kompas han av ett band där hans 27-årige son Axel Jonsson-Stridbeck spelar gitarr.

– Vi spelade ihop i ”Den största dagen”, TV 3-programmet med Mia Parnevik , när vi var överraskningsgäster. Bandet tyckte det var så kul så Axel frågade: Pappa, kan vi inte göra en turné.

– Jag sa: Vad ska ”Carla” säga..?

(Han är Eldkvarns gitarrist och Pluras bror)

– Axel sa: Hälsa att There's a new kid in town!

– Det blir ett lite annorlunda urval, kanske koncentrerar vi oss mer på lite längre låtar. Fast när jag tänker så, kan jag också få kalla fötter att de inte är några öslåtar med.