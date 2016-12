Sex and the city-profil sågar skådepelerskorna

HOLLYWOOD. Stylisten bakom ”Sex and the city”, Patricia Field, tror fortfarande på den populära serien.

Men kanske inte på det sätt som fansen hoppas.

– Inte med de gamla tjejerna, säger hon.

Field verkade under en promenad på Manhattan på onsdagen såga originalkonceptet med Sarah Jessica Parker , 51, Kim Cattrall , 60, Kristin Davis , 51, och Cynthia Nixon , 50.

– Om de vill göra en ”Sex and the city” måste de göra det med fyra vackra, unga, sexiga och heta tjejer som älskar kläder, ska hon ha sagt enligt en uppgiftslämnare i New York Post.