Henrik Schyffert är med i ”Solsidan”-filmen

”Vi är superglada”





Henrik Schyffert medverkar i ”Solsidan”-filmen.

Det avslöjar nu både han och produktionsbolaget på Instagram.

– Vi är superglada, skriver dem.

Nu avslöjar produktionsbolaget bakom långfilmen om ”Solsidan” att Henrik Schyffert medverkar i filmen som har premiär under jul.

”Vi är superglada att även Henrik Schyffert är med i Solsidan långfilmen! skriver de på Instagram”.

På bilden syns Schyffert posera tillsammans med Mia Skäringer , Josephine Bornebusch och Johan Rheborg .

Schyffert har själv kommenterat sin roll på Instagram.

”Hej mamma jag är med och spelar en karaktär i nya Solsidan-filmen. Vi har jättekul. Saknar dig! Kram, Henrik”, skriver han.

Det här är första filmen som Henrik Schyffert spelar i tillsammans med Johan Rheborg sedan 2004, när ”Fyra nyanser av brunt” kom. De jobbade även tillsammans 2014, när de regisserade ”Jättebästisar” med komikerna Johan Glans och David Batra i huvudrollerna.

”Härliga namn”

När Nöjesbladet träffade Felix Herngren på röda mattan inför öppningen av Petter Stordalens nya hotell i Stockholm sa han att filmen skulle innehålla nya skådespelare, men kunde inte avslöja vilka.

– Ja, det är några nya spännande ansikten. Men jag kan inte stå här och säga det. Då kommer de halshugga mig på kontoret. Men det blir ett par härliga namn den här gången, sa han då till Nöjesbladet.

Samma dag hade han tittat på inspelade scener ur filmen.

– Jag tror att den blir väldigt rolig. Jag såg lite klippning i dag och jag skrattade mycket. Den blir lite spännande också. Jag hoppas att folk gillar den.

Han berättade också att de hunnit spela in en tredjedel av filmen under tretton dagar och att den kommer att utspela sig under flera årstider men börjar under julen.

Nöjesbladet söker Henrik Schyffert.

LÄS OCKSÅ Felix Herngren: ”Filmen börjar under julen”