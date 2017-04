Helena Bergströms skräck: Att förlora Colin Nutley

De blev ett par trots alla motgångar.

Nu berättar Helena Bergström, 53, om sin rädsla att behöva leva utan Colin Nutley, 73.

– Min största skräck är att förlora Colin, säger hon i kvällens ”Tillsammans med Strömstedt”.

De är Sveriges främsta filmpar.

Men åldersskillnaden på två decennier har präglat Helena Bergströms och maken Colin Nutleys relation från starten för 25 år sedan. I kvällens ”Tillsammans med Strömstedt” berättar Bergström om sin rädsla att behöva leva ensam, utan maken.

– Min största skräck är att förlora Colin. Då måste jag nog lära mig äta, gå och prata igen, för vi är ett, jag och Colin, säger hon i programmet.

Attackkyss i hissen

Kärleken växte fram under inspelningen av filmen ”Black Jack”. Allt började med att Helena tog saken i egna händer med en attackkyss, även om hon beaktat ålderskillnaden noga. Det hade Colin också.

– Jag hade aldrig närmat mig henne, hon var 20 år yngre. Men en kväll när vi var på väg upp för att sova, vid klockan 3-4 gick vi till hissen, kastade hon sig över mig. Och jag: ”what the fuck is going on here?”. Hon fattade sitt beslut då, jag fick panik och inget hände den natten men resan tog mig till kvinnan i vars armar jag hoppas att jag kommer att dö, säger Colin Nutley i programmet.

”Privat var det en mardröm”

I början smög de med sin kärlek. Colin var gift och hade barn. Inspelningen av ”Änglagård” blev en prövning säger Helena Bergström. Efter premiären blev den genast en omskriven succé och Bergström och Nutley blev ett par medialt sett.

– Privat var det en fullständig mardröm för oss, det var under skilsmässotiden. Varenda helg var ett helvete, då skulle Colin dra och man var ensam kvar, det var väldigt tufft, säger hon.

Då flydde Colin Nutley upprepade gånger in i biosalongerna och såg publiken skratta åt hans film.

– Folk skrattade men jag grät. Det var så bisarrt, hur kan man göra en sådan film när ditt eget och anhörigas liv är en sådan röra. Det var en mardröm, men jag tvivlade aldrig på att vi skulle sluta tillsammans, säger han i ”Tillsammans med Strömstedt”.

Programmet sänds klockan 21 i TV4 i kväll.

