Stjärnan: ”Nya ’Mamma mia’ blir fantastisk”

Amanda Seyfreid har sjungit in nya ABBA-låtar



1 av 2 | Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Amanda Seyfried på filmfestivalen i Venedig.

VENEDIG. Amanda Seyfried var först tveksam när hon hörde talas om en uppföljare till ”Mamma mia!”

Nu är hon mycket entusiastisk.

– Det är verkligen underbart. Det kändes som att komma hem att vara tillbaka i studion med Benny, säger hon.

När musikalen ”Mamma mia!” blev spelfilm 2008 spelade Amanda Seyfried Sophie, dottern till Meryl Streeps hotellägare Donna. Det är Sophie som sätter igång handlingen genom att bjuda in tre tänkbara kandidater som kan vara hennes pappa.

Vad som händer i fortsättningen ”Mamma mia: here we go again” är ännu hemligt. Men alla de viktiga skådespelarna är tillbaka i rollistan, och nya versioner av ABBA-låtar har redan spelats in under Benny Anderssons ledning. Stellan Skarsgård, Meryl Streep, Pierce Brosnan och de andra sjunger igen.

– Jag är verkligen glad för att göra uppföljaren, säger Amanda Seyfried, 31. När jag hörde idén var jag först fundersam, men det kommer verkligen att bli något helt nytt och fantastiskt.

Ethan Hawke som sitter bredvid klappar mig på axeln och säger:

– Mamma mia" kommer att vara ”Gudfadern 2” bland filmmusikaler.

Födde en dotter i mars

Hawke spelar präst i Paul Schraders nya film ”First reformed”, som har världspremiär på filmfestivalen i Venedig. Amanda Seyfrieds rollfigur är gravid, tillsammans med en man som inte vill sätta barn till en värld på väg att gå under. Klimatförändringarna, ångest och skuldkänslor bär intrigen.

Hon var gravid på riktigt när filmen spelades in. I mars föddes hennes dotter.

– Jag är glad över att vara en del av livet, säger Amanda Seyfried. Att få barn är alla känslor på en gång. Det är inte så enkelt som gott eller ont att få barn i världen av idag. Jag spricker i sömmarna av kärlek och ömhet.

Din rollfigur är en god och from människa. Det finns paralleller i filmen med Jesu mamma.

– Jag har fortfarande drömroller där jag får spela en trasig och ond person, men jag antar att folk inte ser mig på det viset, säger Amanda Seyfried.