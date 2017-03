Hollywoodstjärnorna gör politisk film ihop

Regisseras av Steven Spielberg













Meryl Streep och Tom Hanks spelar huvudrollerna i den kommande filmen ”The Post”.

Tillsammans med Steven Spielberg ska de gestalta en presidents försök att tysta journalister som försöker rapportera sanningen.

Låter det bekant?

Två av Hollywoods största stjärnor, Meryl Streep och Tom Hanks , ska i filmen ”The Post” gestalta en sann historia som handlar om de dokument som läckte ut från Pentagon år 1971. Då gjorde president Nixon och hans administration allt i sin makt för att tysta Washington Post, New York Times och flera andra medier som publicerade de dokument som utförligt avslöjade detaljer om USA :s militära inblandning i Vietnamkriget.

Spelar mot varandra för första gången

Tom Hanks ska i filmen spela Ben Bradlee , som vid tidpunkten var chefredaktör för Washington Post. Meryl Streep förhandlar för tillfället om att göra rollen som Kay Graham , som då var utgivare, skriver Deadline . Detta är första gången som de två spelar mot varandra på filmduken.

Associationer till Trump

Filmen ”The Post” kan, enligt Elite Daily , väcka associationer till vad som händer i USA just nu, under ledning av Donald Trump . Presidenten har flera gånger öppet hånat och smutskastat nyhetsmedier som just Washington Post och New York Times. Meryl Streep har tidigare uttalat sitt missnöje mot Trump, som i sin tur har kallat henne för en överskattad skådespelerska.

