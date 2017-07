George A. Romero är död

Zombieregissören blev 77 år gammal

George A. Romero blev 77 år gammal. Foto: IBL

George A Romero har dött, uppger LA Times.

Enligt hans vän Peter Grunwald kämpade han mot en aggressiv lungcancer.

Den legendariske regissören George A Romero dog i sömnen under söndagen, rapporterar LA Times.

I ett uttalande till LA ­Times meddelar hans vän Peter Grunwald att Romero dött efter en kort men ­aggressiv kamp mot lungcancer.

Romero dog medan han lyssnade på musiken från sin favoritfilm ”Hans vilda fru”, från 1952. Vid sin sida hade han sin fru Suzanne Desrocher Romero och dottern Tina Romero .

Romero är mannen som gjorde zombiefilmerna ­populära med ”Night of the living dead”.

Efter att den klassiska ­filmen, som skrämde livet ur publik världen över, haft premiär 1968 fick den flera uppföljare. Däribland ”Dawn of the dead”, ”Day of the dead” och ”Land of the dead”. ­Romero har inspirerat många som producerar skräckfilm i dag. Bland ­annat Eli Roth , som regisserat ”Hostel”.

På Twitter skriver Eli:

”Hörde precis om George Romero. Det är svårt att uppskatta hur mycket han inspirerade mig och vad han gjorde för filmen. ­Kondoleanser till hans ­familj”.

Författaren Stephen King hyllade också Romero på Twitter: ”George, det kommer aldrig att finnas någon mer som du”.

”Den enda som höll på med zombies”

Romero föddes i Pittsburgh. Staden har kallats ”världens zombiehuvudstad” och varje år hålls en zombiefest till regissörens ära.

I en tv-intervju förra året, som Hollywood Reporter citerar, konstaterade Romero hur mycket zombiegenren har förändrats under den ­senaste tiden.

– Jag brukade vara den ende killen på lekplatsen, jag var den ende som höll på med zombies. Sedan kom plötsligt ”The walking dead” och det blev mainstream. Och nu finns de överallt.

George A Romero blev aldrig rik på den första ”Night of the living dead”, trots att det var en enormt framgångsrik skräckfilm.

På grund av ett misstag med titeln på filmen säkrades aldrig rättigheterna och Romero gick miste om många miljoner dollar i intäkter. Han gjorde inte om misstaget med uppföljarna, som också blev populära.