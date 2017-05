Elisabeth Moss om galna sexscenen i Ruben Östlunds film

CANNES. Elisabeth Moss, 34, tackade ja till huvudrollen i aktuella tv-serien ”The handmaid's tale” på ett villkor:

Att hon fick en paus för att åka till Sverige och filma Ruben Östlunds ”The square” under två veckor.

– Jag trodde det skulle bli lite av en semester. Men det var bland det mest utmanande jag har gjort, säger hon.

Elisabeth Moss under filmfestivalen i Cannes. Foto: IBL

Elisabeth Moss har blivit lite av tv-seriernas drottning. Genombrott i ”Vita huset” (1999-2006). En av de största rollerna i ”Mad men” (2007-2015). Huvudroll och Golden Globe-vinnare för ”Top of the lake” (2013), där den andra säsongen får världspremiär här på filmfestivalen om några dagar.

Just nu kan man över hela världen, i Sverige på HBO Nordic, se henne som Offred, huvudpersonen i ”The handmaid's tale”, efter Margaret Atwoods omstridda bok ”Tjänarinnans berättelse”.

Två gigantiska huvudroller. Så rollen som en amerikansk journalist som får ihop det med chefen (Claes Bang ) på ett konstmuseum i Stockholm, trodde hon var rena rama semestern att göra.

– Ja, jag tänkte nog verkligen så. Två veckor bara, jämfört med de månadslånga inspelningarna av tv-serierna. Jag såg till att få ledigt från ”The handmaid's tale”, för jag ville verkligen göra den här filmen, jag älskade ”Turist”.

Jag träffar henne och Ruben Östlund på taket till festivalpalatset. I Mouton Cadet Terrace, ett tält med terass, sponsrat av rödvinsbolaget. Intervjuer hela dagen inför lördagskvällens galapremiär. Utsikten är strålande. Men hur fint och vackert vi har det under vår pratstund, fick inte dokumenteras på bild, Elisabeth Moss har en pr-agent som inte tillät det. Elisabeth Moss själv har också ett rykte om sig som lite ”svår”, men det märker jag inget av.

Vad lockade dig att göra filmen?

– Rubens tidigare filmer. Han har en unik stil, jag vill göra filmer som väcker tankar och frågor, hellre än sådana som riktas till en popcornmumsande publik.

Och hur var det att jobba med honom?

– Krävande. Mer än vad jag hade anat. Vi bråkade inte, men hade mycket diskussioner, om relationer, om manligt/kvinnligt.

Vem är journalisten Anne, som du spelar, enligt din mening?

– Jag vet inte. Jag tror inte hon själv vet vem hon är, riktigt. Hon är ”all over the place”. Det gör det spännande att spela henne. Ena stunden älskar hon Christian (Claes Bangs rollfigur), nästa avskyr hon honom.

Ni har en sexscen som publiken på pressvisningen verkade älska. Berätta hur det var att spela in den.

– Åh Gud, det var så roligt. Det är alltid pinsamt att göra sexscener och Ruben vll ju ha allting 1 000 gånger mer pinsamt.

– Vi filmade ju så att man ser sexet ur varandras synvinklar. Vi tittar rakt in i varandra. Och hur folk ser ut när de har sex… det är inte alltid en vacker syn (skratt).

– När biopubliken ser mig sitta ovanpå Claes, sitter jag egentligen på en äppellåda, filmfotografen ligger under mig och så är det en annan person som skakar mig. Så här! (Elisabeth Moss tar tag i min arm och börjar skaka mig så jag nästan trillar av stolen).

– Vi gjorde det om och om igen. Körde bara på, tills antingen jag eller Ruben, bakom sin monitor, inte kunde hålla oss för skratt längre.

