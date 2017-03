Daniel Espinosa om nya filmen ”Life”: Är en dröm

LONDON. En bor i en tvåa i Stockholm. En i ett hus i Simrishamn.

För honom är det en återkomst efter floppen ”Child 44”. För henne ännu ett steg på vägen mot att bli största svenska filmstjärnan i Hollywood.

Vi träffar Daniel Espinosa, 40, och Rebecca Ferguson, 33, på ett lyxhotell i London där de lanserar Hollywoods nya storsatsning i sci fi-genren, ”Life”.

En budget på nästan 600 miljoner kronor. Stjärnor som Jake Gyllenhaal och Ryan Reynolds framför kameran. Och ja, Rebecca Ferguson nämns numera också med samma respekt, sedan hon efter tv-serien ”The white queen” och filmerna ”Mission: Impossible – Rogue nation”, ”Florence Foster Jenkins” och ”Kvinnan på tåget” gjort rekordsnabb karriär i Drömfabriken.

Daniel Espinosa fick en biljett till Hollywood via första ”Snabba cash”-filmen. Första Hollywood-filmen ”Safe house” med just Ryan Reynolds och Denzel Washington blev en braksuccé. Andra filmen ”Child 44” floppade totalt.

Jag hade ingen hit utan två floppar bakom mig när jag gjorde ”Snabba cash”

Nu får jag en kvart med honom i en svit på lyxhotellet The Corinthian.

Hur nervös var du att Hollywoodkarriären var över?

– Inte så nervös. Jag hade ingen hit utan två floppar bakom mig när jag gjorde ”Snabba cash”, då upplevde jag att jag var ganska nära ”regissörsdöden”. ”Safe house” var den största hiten en debuterande regissör i Hollywood hade gjort, den drog in 260 miljoner dollar. Det är pengar de värdesätter, jag levde fortfarande på den, även om jag hade haft en ”dålig rond”, nästan varit nere för räkning, med ”Child 44”, säger Daniel.

Daniel Espinosa. Foto: Magnus Wennman / AFTONBLADET / 4516



Vad lockade med ”Life”?

– Ett enormt starkt manus. Intressanta rollfigurer. Alla regissörer drömmer nog om att göra sci fi någon gång. Även stora konstnärer som Tarkovskij gjorde det. Och kul att få ha en kvinnlig huvudkaraktär, det ligger i sci fi-traditionen.

Förutom några slutscener, utspelas hela filmen ”Life” i och kring en International Space Station (ISS), en rymdstation som byggdes upp nästan i sin helhet i en filmstudio i London.

Det var som att jobba där gamla världsmästare gått omkring

– En barndomsdröm, vem har inte drömt om att bygga ett rymdskepp i riktig storlek?, säger Daniel och skrattar.

– Jag ville inte att skådespelarna skulle jobba framför en grön skärm utan få känslan att verkligen vara där. Studiobygget är ganska enormt, 100 yards långt, som en plan för amerikansk fotboll brukar man säga i USA, för att förenklat förklara storleken för amerikaner. ”Alien”, ”År 2001 - ett rymdäventyr” och ”Gravity” hade alla spelats in i samma studio, så det var som att jobba där gamla världsmästare gått omkring.

”Ridley Scotts största fan”

”Life” handlar om hur besättningen på rymdskeppet får med sig något hem från Mars som visar sig vara levande och, så småningom, livsfarligt. Jämförelser med genrens största klassiker, den första ”Alien”-filmen, är förstås oundvikliga.

– Jag är Ridley Scotts största fan och känner honom lite sedan han var med och producerade ”Child 44”. Jag ringde upp honom och sa att jag skulle göra den här filmen. Det finns saker som skiljer sig. Där ”Alien” utspelas i en slags dystopisk neopunkframtid, utspelas ”Life” i dag. Vi har hittat vatten på Mars, vi har skickat iväg rymdskepp för att hämta hem en jordbit. Vår film handlar om vad som kan hända i dag.

Daniel har en extraordinär hjärna

Daniel Espinosa säger att Rebecca Ferguson var svårflirtad. Han stod på en parkeringsplats i Los Angeles när han under ett telefonsamtal till sist lyckades övertyga henne att vara med.

Hon utvecklar själv sin tveksamhet när jag träffar henne i en annan svit någon timme senare.

– Nej, jag var inte så intresserad. Tyckte både det var svårt att komma förbi jämförelsen med ”Alien och att det inte finns så mycket mer att göra i space. Men Daniel har en extraordinär hjärna. När han började prata om filosofin i historien och relatera den till mänskligt beteende, blev jag intresserad.

Daniel Espinosa och Rebecka Ferguson.

Skaffade lägenhet i London

Hon tyckte också det var roligt att göra en film där det hela tiden verkar som att de rör sig i zero gravity .

– Det tog jättemycket träning med stuntkillar och -tjejer och rörelsecoacher. Vi hänger i linor, som sedan suddas bort digitalt, och studsar in i väggar. Vi sitter på pilatesbollar (som också suddas bort) för att röra oss som i zero gravity .

– Det var också skönt att, precis som när jag gjorde ”Snömannen” med Tomas Alfredson , få en egen zon för oss själva, Daniel och jag, där vi pratade svenska.

Vad händer? Är vi ihop? (skratt) Jag har inte läst något, men mamma sa att hon hade läst något sådant om mig

Rebecca Ferguson har skaffat lägenhet i London, men bor allra helst hemma i huset i Simrishamn, med sin 10-årige son och ny engelsk sambo (som hon inte vill säga mer om än att han inte är i filmbranschen).

Närmast väntar inspelning av en ny ”Mission: Impossible”-film om några veckor i Paris.

När man läser utländska tidningar verkar Tom Cruise närmast besatt av dig. Inte bara av att du skulle vara med i filmen, han verkar ju kär i dig..?

– Vad händer? Är vi ihop? (skratt) Jag har inte läst något, men mamma sa att hon hade läst något sådant om mig. Det är total lögn, jag har knappt träffat honom sedan förra filmen. Tom är totalt ockuperad 24/7 av sina filmer. Medan jag förbereder vår nya film, håller han fortfarande på med ”Mumien”.

Daniel Espinosa ska i vinter förhoppningsvis dra igång nyinspelningen av ”Utvandrarna”, efter Vilhelm Moberg -romanen. Projektet avslöjades på filmfestivalen i Cannes för två år sedan.

– Vi har fått ett bra manus nu. På årets Cannes-festival hoppas vi kunna berätta vilka skådespelarna är, säger Daniel.

FAKTA Daniel Espinosa Namn: Daniel Espinosa.

Ålder: 40.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo, dotter på snart två år.

Karriär (i urval): ”Babylonsjukan”, ”Utanför kärleken”, ”Snabba cash”, ”Safe house”, ”Child 44”.

Aktuell: Med ”Life” på bio. Ska senare göra film av Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”. Läs mer

FAKTA Rebecca Ferguson Namn: Rebecca Ferguson.

Ålder: 33.

Bor: Simrishamn, London.

Familj: Sambo, 10-årig son.

Karriär (i urval): ”En enkel till Antibes”, ”Vi”, ”The white queen”, ”Hercules”, ”Mission: Impossible – Rogue nation”, ”Florence Foster Jenkins”, ”Kvinnan på tåget”. Kommer i ”Snömannen” och ”The greatest showman”.

Aktuell: Med ”Life” på bio. Ska snart börja spela in nya ”Mission: Impossible”-filmen mot Tom Cruise. Läs mer

Daniel Espinosa hyllar…

…Jake Gyllenhaal:

– Han är den mest intressanta skådespelaren i sin generation. Och jag visste att jag behövde stöd från ett så pass stort namn, om filmbolaget ville ha ett lite mer sockersött slut på filmen.

Jake Gyllenhaal hyllar…

…Daniel Espinosa:

– Jag har känt Daniel i några år. Vi har pratat om att jobba ihop och jag har alltid gillat hans hjärna, hans tankegångar. Med min svenska bakgrund, finns det något i vårt DNA som gör att vi fungerar bra ihop.