Hollywood dammar av Scarface

Star wars-stjärna väntas tar över Al Pacinos roll





HOLLYWOOD. Al Pacino gjorde ”Scarface” till en klassiker.

Nu spelas filmen in på nytt – med hjälp av bröderna Ethan och Joel Coen.

Huvudrollen väntas tas över av ”Star wars”-stjärnan Diego Luna.

Biopremiären beräknas enligt webbsajten The Wrap till augusti nästa år.

Nya ”Scarface” har putsats upp för att ligga mer i tiden.

I stället för en kubansk immigrant som kommer till USA och blir knarkkung kretsar den kommande versionen kring en mexikansk invandrare.

Företaget Universal beskriver filmen som ”explosivt nytänkande”.

När Pacino iklädde sig rollen och gjorde repliken ”Say hello to my little friend” ikonisk, utspelade sig historien i Florida.

Nu har handlingen förlagts till Los Angeles där en fattig immigrant snabbt stiger i graderna som hård brottsling.

Manuset putsades nyligen av bröderna Coen, som bland annat ligger bakom filmklassikerna ”Fargo ” och ”No country for old men”.

Tomrum att fylla

Också ”Boardwalk empire”-skaparen och ”Sopranos”-författaren Terence Winter har jobbat med en version av filmen.

Men om grunden lagts återstår dock flera viktiga komponenter – som regissör och huvudrollsinnehavare.

Det är inte heller klart vem som ska spela Michelle Pfeiffers roll som Elvira Hancock, eller Scarfaces högra hand som 1983 gjordes av Steven Bauer.

USA Today rapporterar att Luna, 37, har nämnts som tänkbar Scarface.

Tidigare rapporterades det att ”Training day” och ”The magnificent seven”-regissören Antoine Fuqua skulle leda projektet, men han hoppade enligt branschtidningen Variety av på grund av schemaproblem.

Nyinspelningen blir den andra. När den Brian de Palma-regisserade filmen med Al Pacino i huvudrollen släpptes 1983 hade den redan spelats in en gång. Originalet, ”Scarface: the shame of a nation”, regisserades 1932 av Howard Hawks och producerades av Howard Hughes. Den byggde på en bok från 1929 med samma namn, utspelades i Chicago under förbudstiden och baserades på Al Capones uppgång och fall.