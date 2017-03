Ingen fred mellan vin Diesel och The Rock









Fejden mellan Vin Diesel och Dwayne ”The Rock” Johnson har inte lagt sig.

Tvärtom.

Situationen är så spänd att de separerats när nya ”Fast and the furious”-filmen rullas ut.

The Rock var inte på plats på förhandsvisningen av ”The fate of the furious” i Las Vegas på onsdagen. Det var däremot vin Diesel och de andra stjärnorna – Charlize Theron , Kurt Russell , Chris Bridges och Tyrese Gibson .

Hollywood Reporter uppger att filmbolaget tvingats arrangera två separata pressturnéer på grund av divornas bråk som i fjol fick The Rock att offentligt kritisera sin kollega.

Ändå kunde The Rock ha deltagit i Las Vegas. Dagen innan var han på plats i staden för att lansera filmversionen av ”Baywatch”.

Men när de andra anlände för framträdandet hade han dragit.

Fega och rädda

Bråket går tillbaka till slutet av inspelningen i Atlanta i fjol. Då hade vin Diesel återigen anlänt sent till en av deras scener och låtit hela teamet vänta.

För The Rock blev det droppen som fick bägaren att rinna över.

”Mina kvinnliga motspelare är alltid otroliga och jag älskar dem. Däremot är mina manliga motspelare något helt annat”, skrev stjärnan på Facebook och anklagade ”några” för att vara fega och rädda.

Det ska enligt Hollywood Reporter ha lett till ett hett gräl i Johnsons trailer.

Med två delar kvar i serien att filma är frågan hur konflikten ska kunna lösas.

