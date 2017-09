Skarsgård-brorsans dundersuccé

Bill om skräckrollen: ”Om folk inte känner igen mig så har jag gjort mitt jobb ”

Nyversionen av ”Det” spås bli Bill Skarsgårds genombrott i Hollywood.

Trots att den svenska stjärnan inte går att känna igen i filmen.

– Det kanske är lika bra, säger han.

Stephen King -filmen ”Det” har redan gjort dundersuccé i USA, sedan torsdagens premiär och har redan slagit en mängd rekord.

Bara under sitt första dygn på biograferna har skräckfilmen med Bill Skarsgård , 27, i huvudrollen dragit in 13,5 miljoner dollar, motsvarande över 105 miljoner kronor. Det gör filmen till den skräckfilm genom tiderna som dragit in mest pengar på ett dygn, enligt Variety . ”Det” är också den barnförbjudna film som dragit in mest pengar på ett dygn och den film med premiär i september som dragit in mest pengar på ett dygn.

Bill Skarsgård spelar clownmonstret Pennywise och går knappt att känna igen i filmen jämfört med sin propra look på röda mattan.

Nu spås filmen bli hans definitiva genombrott i Hollywood. Men Bill skrattar bara över att det är en roll där man inte ens ser att det är han.

– Det kanske är lika bra, säger han med ett skratt.

Över två timmar i sminket

– Jag vet inte…. jag har svårt att läsa in så mycket i vad konsekvenserna blir även om de är positiva. Jag hoppas att filmen uppskattas och att folk gillar det. Jag har haft så otroligt kul med den här karaktären och om folk inte känner igen mig så har jag gjort mitt jobb tillräckligt bra tycker jag.

Sminkningen tog två och en halv timme varje dag för att förvandla den svenska skådespelaren till den skräckinjagande onda figuren.

Och att Bill gjort sitt jobb tillräckligt bra vittnar lillebror Valter Skarsgård , 21, om.

När Nöjesbladet träffar honom på röda mattan inför filmpremiären räknar han med att bli skrämd från vettet, trots att det är storebrorsan som gör filmens läskiga karaktär.

– Jag har sett nån scen och lite bilder. Man kommer inte märka att det är han. Jag tror att det är tillräckligt mycket för att jag ska bli livrädd, säger Valter med ett skratt.

LÄS OCKSÅ Här fotobombar Alexander Skarsgård brorsan – på ”Det”-premiären

LÄS OCKSÅ Polisen varnar: ”Clowntrenden kan komma tillbaka”

LÄS OCKSÅ The rock tokhyllar ”Det”: Lätt topp tio genom alla tider