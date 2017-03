Netflix vill göra Mötley Crüe-film

Sångaren Vince Neil och basisten Nikki Sixx. Mötley Crüe uppträdde i Globen november 2015, under den sista turnén. Foto: Helena Larsson

Netflix vill göra film om heavy metalbandet Mötley Crüe, skriver Deadline .

Filmen ska baseras på bandets bästsäljande biografi "The dirt – Bekännelser från världens mest ökända rockband" från 2001.

Boken skrev medlemmarna tillsammans med författaren och journalisten Neil Strauss . Biografin, som beskriver bandets dekadenta historia, har hyllats som en av de bästa i sin genre.

Manus till filmen skrivs av Rich Wilkes och Tom Kapinos , som skapade tv-serien "Californication".

Mötley Crüe bildades 1981, gav ut debutalbumet "Too fast for love" samma år och blev en av det decenniets mest populära band. Sista albumet "Saints of Los Angeles" kom 2008 och bandet splittrades 2015.