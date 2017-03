Uma Thurman klar för ny Lars von Trier-film

Hollywood-stjärnan kommer till Sverige för inspelning







BENGTSFORS. Ännu en Hollywoodstjärna är klar för Lars von Triers nya film, som spelas in i och kring småstadsidyllen i Dalsland.

Uma Thurman gör den kvinnliga huvudrollen i ”The house that Jack built”.

Mycket är, som vanligt, hemligt kring inspelningen av den danske regissören Lars von Triers nya film.

Mer klarhet kring filmen lär komma senare under tisdagen, då filmgänget för ovanlighetens skull släpper in media på inspelningsplatsen.

Men vi vet att det handlar om en seriemördare. Att Matt Dillon har huvudrollen. Att den utspelas under 1970-talet, någonstans i USA. Men att den alltså spelas in i och kring Bengtsfors och andra både mindre och större orter (bland annat Trollhättan ) i västra Sverige.

Inte första gången de jobbar tillsammans

Det är inte första gången von Trier låter västra Sverige få låna ut sina skogar till USA. Flera av de filmer han har spelat in i Trollhättan med omnejd har utspelats i USA, inte minst musikalen ”Dancer in the dark” med Björk i huvudrollen, en film som vann Guldpalmen i Cannes.

Det är heller inte första gången som Uma Thurman , annars kanske mest känd från Quentin Tarantinos ”Pulp fiction” och ”Kill Bill”-filmerna, jobbar med von Trier.

Hon hade en stor biroll i den kontroversiella ”Nymphomaniac” (2013), danskens senaste långfilm, en omstridd film i två delar om en kvinnas sexualitet. Charlotte Gainsbourg , Stacy Martin och Stellan Skarsgård hade huvudrollerna, Thurman hade filmens mest hyllade biroll.