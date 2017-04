Stjärnregissören Jonathan Demme är död















Den Oscarsvinnande regissören Jonathan Demme har gått ur tiden, skriver IndieWire i dag.

Han blev 73 år gammal.

Jonathan Demme , amerikansk filmregissör, manusförfattare och filmproducent, har gått bort.

Han har regisserat flera storverk som ”Philadelphia” och ”Gift med maffian”, men är kanske mest känd för ”När lammen tystnar” – som han belönades med en Oscar för bästa regi 1992.

Cancern kom tillbaka

En källa som står nära familjen uppger för IndieWire att dödsorsaken beror på matstrupscancer samt komplikationer från hjärtsjukdomar.

Demme behandlades för sin cancer 2010, men fick återfall 2015. Hans tillstånd ska ha försämrats under de senaste veckorna, skriver IndieWire.

Framgångsrik filmregissör

Jonathan Demme debuterade med bikerfilmen ”Angels Hard as They Come” 1971. Karriären tog dock fart under 1980-talet, med dramafilmer som ”Melvin and Howard”, “Tjejen som jobbade skift” och “I vildaste laget”.

Parallellt med karriären som filmregissör, skapade Demme även musikdokumentärer. Han står bland annat bakom filmen ”Stop making sense” från 1984, som handlar om det amerikanska rockbandet Talking Heads, tre dokumentärer om Neil Young samt konsertfilmer med New Order och Justin Timberlake.

Demme regisserade 2004 Denzel Washington i ”The manchurian candidate”, som är en ny version av ”Hjärntvättad” från 1962 med Frank Sinatra . På senare tid regisserade Demme komedin ”Ricki and the Flash” med Meryl Streep från 2015.

Demme blev 73 år gammal. Han lämnar efter sig fru, Joanne Howard , och tre barn.

Hyllas av kollegorna

Vänner och kollegor hedrar Jonathan Demmes minne:

”Jonathan Demme var en stor konstnär, humanitär aktivist och en varm, uppmuntrande kollega. Jag har känt väldigt få som han. Han kommer bli saknad”, skriver skådespelaren, regissören och producenten Ron Howard på Twitter .

”Sorgligt att höra att Jonathan Demme har gått bort”, skriver skådespelaren Elijah Wood på Twitter .

”Jag hörde nyss om Jonathan Demme. Han kunde bokstavligen göra vad som helst och gjorde allt mästerligt. Jag kände honom aldrig, men alla älskade honom. Sorgliga nyheter”, skriver Eli Roth , filmregissör och skådespelare, på Twitter.

”Väldigt tråkigt att höra om store Jonathan Demmes bortgång. Beundrade hans filmer, hans dokumentärer, hans konsertfilmer. Han kunde göra vad som helst”, skriver Edgar Wright , regissör, på Twitter .

”En av de största”

I ett uttalande, och som återges av Variety , skriver Tom Hanks att ”Jonathan lärde oss hur stort hjärta en person kan ha, och hur det kommer styra hur vi lever och vad vi gör för att leva. Han var den största”.

Även Meryl Streep har släppt ett uttalande dedikerat till den bortgångne regissören: ”En storhjärtad, medkännande man med stor omtanke för människor i nöd och för potentialen i att konst, musik, poesi och film kan fylla de nödställdas behov”.

Jodie Foster , som spelade huvudrollen i "När lammen tystnar" och belönades med en Oscar för det, säger i ett pressmeddelande att hon är hjärtekrossad av att ha förlorat en "vän och mentor, så unik och dynamisk att det hade behövts en orkan för att stoppa honom":

"Jonathan var lika egensinnig som hans komedier och lika djup som hans dramer. Han var ren energi, en obönhörlig påhejare av alla kreativa personer. Han var lika passionerad när det kom till musik som konst. Han var, och kommer att förbli, en själens krigare. Älskar den killen. Älskar honom så mycket."

”Djupt sorgsen att höra att min vän, granne och kollega Jonathan Demme har gått bort. Han var en av de riktigt bra personerna. Jag saknar dig, kompis”, skriver författaren Stephen King på Twitter .

Justin Timberlake publicerar en bild på Instagram när de båda möts i en omfamning.

”Du, mästaren av mänsklighet. Du, ett berättande geni. Du, generösa och varma man. Du, speciella själ, skriver han och fortsätter:

”Du lärde mig så mycket om livet och konst och att stå upp för vad du tror på. Du gjorde mig bättre på mitt hantverk. Och den tid jag tillbringade med dig utanför kameran och scenen gjorde mig till en bättre människa. Du är verkligen oersättlig. Jag kommer sakna dig så innerligt, min fina vän. Jag hoppas vi träffas igen en dag. Jag älskar dig, JD.”