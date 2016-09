Alicia Vikanders och Michael Fassbenders första möte med världspressen ihop

Hela världen har rätt länge vetat om att 27-åriga Oscarsvinnaren Alicia Vikander och den 39-åriga Michael Fassbender, har varit ett par sedan de träffades under inspelningen av ”Fyren mellan haven” i Australien för två år sedan.

Ingen av dem har sagt ett ord om romansen.

Inte ens när hon nu är på omslaget och föremål för en stor intervju i prestigetidningen Vanity Fair, och reportern uppenbarligen träffar båda i Fassbenders hem, säger de ett ord om sitt förhållande.

Fick familjefrågor

Det blev inte mycket sagt om det vid filmfestivalens presskonferens i Venedig heller, där ”Fyran mellan haven” har världs- och galapremiär på torsdagskvällen.

Presskonferenssalen, som har kanske 300 sittplatser, är överfull, för första gången under årets festival. Ett 100-tal journalister får stå i raderna.

En italiensk kvinnlig journalist går ut hårt.

– Jag ställer frågan till dig Michael, bara för att jag ska få dig att titta mig i ögonen: Är den här filmen en övning för dig inför att du ska bli en familjeman?

(Fassbender och Vikander spelar ett gift par som försöker skaffa barn)

Han ignorerar frågan på ett snyggt sätt:

– Hela livet är en övning, svarar han.

Och förutom att regissören Derek Cianfrance pratar väldigt mycket och väldigt länge, är det ingen av de journalister som vill fråga om mer privata saker, som får mikrofonen denna eftermiddag.

Lite grann tangerar man i alla fall privatlivet.

Hur behåller du ditt skandinaviska arv? frågar någon Alicia Vikander.

– Det är en stor del av mig, att jag är uppväxt i Sverige, jag tror att det lyser igenom i det jobb jag gör. Jag tror det blir mer uppenbart för mig att jag är svensk också, nu när jag har jobbat så mycket utomlands. LÄS OCKSÅ Så träffades Vikander och Fassbender

Barn-funderingar

De får frågan vad de visste och tyckte om varandra innan de började inspelningen.

– Jag var en stor fan av Derek Cianfrances tidigare filmer (”Blue Valentine”, ”The place beyond the pines”) och visste att Michael hade den manliga huvudrollen och… ja, han är ju en av de allra bästa. Så jag visste att jag måste vara väldigt bra. Jag var väldigt nervös den första tiden, men Michael var ett stort stöd, säger hon.

– I filmbranschen pratade alla om att Alicia var den heta nykomlingen, en blivande stjärna. Jag blev faktiskt mest rädd för henne först, för hennes hunger och orädsla. Man såg direkt att det var någon som skulle gripa de här möjligheterna fullt ut, så jag tänkte att här kan man inte gå på rutin, här gäller det att get my shit together.

Alicia Vikander säger att rollen har fått henne att fundera på hur det ska bli att en dag få barn.

– Det är väl ett av livets stora mysterium, tankarna kring vad det en dag kommer att betyda om och när man får barn.

(I filmen får hennes rollfigur två missfall, sedan tar paret hand om och uppfostrar ett barn som flyter iland med en båt till ön där de bor, något som leder till komplikationer senare)

– Mitt jobb som skådespelerska är ju att kliva in i andra människors ”kläder”, i det här fallet en kvinna som har en väldigt desperat längtan efter barn, mer än vad som är vanligt.

– Jag är ju inte mamma själv och de här känslorna som kvinnan jag spelar får efter missfallen, något som man än i dag inte pratar så mycket om, det pratade jag bland annat mycket om med andra kvinnor i filmteamet.

– Min stora rädsla ibland har varit att halva publiken, kvinnorna, de som vet att jag inte har barn, ska tänka: Hon har ingen aning om hur det egentligen är. LÄS OCKSÅ Succéfilmen blir Sveriges bidrag att vinna Oscar