”Ray Donovan”-stjärnan spelar boxare med kultstatus

”Rocky” (1976) är en av Hollywoods främsta framgångssagor.

Sylvester Stallones film blev en publiksuccé och Oscarsvinnare och berörde många i sin skildring av den okända boxaren som inte vann, men lyckades stå matchen ut i femton ronder, mot världsmästaren i tungviktsboxning.

Det är ingen hemlighet att den i dag 76-årige Chuck Wepner var inspirationskällan när Stallone skrev sitt manus. Inte hans liv i övrigt, bara själva matchen. Wepner var världsberömd bara i New Jersey, men fick chansen att möta Muhammad Ali (1942-2016) i en titelmatch, då Alis manager såg att det fanns pengar i en match mellan en svart och en vit boxare. Wepner höll sig på benen nästan hela matchen ut.

Liev Schreiber har ett 70-tal film- och tv-roller bakom sig. De senaste åren har han mest ägnat sin tid åt tv-serien ”Ray Donovan”. En femte säsong är på gång. Men han har drömt ännu längre om att få spela Chuck Wepner.

– Sex år, ungefär. Vänner till Naomi Watts (hans fru) bad henne ge mig ett manus om hans liv, för de visste att jag gillade boxning. Men det var inte det som, egentligen, intresserade mig, utan skildringen av hur det lokala kändisskap Wepner fick och den narcissism han utvecklade, höll på att förstöra hans liv.

– Kändisskapet kan vara besvärligt, det vet inte minst folk i vår bransch.

Åren efter matchen mot Ali, följdes för Wepners del av skilsmässa, otaliga kvinnoaffärer, alkohol- och drogmissbruk och en tid i fängelse, innan han fick ordning på sitt liv igen.

– På ett sätt var jag rädd för att göra en biografi. Jag har dåliga minnen av tv-filmen ”RKO 281” där jag spelade filmlegenden Orson Welles (1915-1985). Kändes som att alla bara ville hitta fel i det porträttet.

– Men sedan var Chuck Wepner väldigt entusiastisk och även Sylvester Stallone har stöttat filmen och då blev det kul, säger Schreiber.

”Mad men”- och ”Top of the lake”-stjärnan Elisabeth Moss spelar Chuck Wepners hustru under den tidsperiod när han mötte Muhammad Ali. Naomi Watts har en biroll, som en bartender som gillar Wepner.

– Somliga tyckte jag skulle spela hustrun, men om ett äkta par spelar ett äkta par i en film… det är något som känns fel, det tar en liksom ur historien, säger Naomi Watts.