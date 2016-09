Mel Gibsons returbiljett till Hollywood

Under många år var han ett av Hollywoods hetaste namn, efter ”Mad Max”- och ”Dödligt vapen”-filmerna. Hans andra film som regissör, ”Braveheart”, blev också en stor framgång och femfaldig Oscarsvinnare. Han levde ett (till synes) lyckligt familjeliv med fru och sju barn. Hans Jesus-film ”The passion of the Christ” blev omstridd, somliga tyckte den var antisemitisk, men Hollywood förlät honom ändå, för den drog in rekordmycket pengar.

Privatlivet kraschade

Sedan började de privata problemen. Rattonykterhet, antisemitiska och rasistiska utbrott mot olika personer, skilsmässa, nytt barn, vårdnadstvister, anklagelser om misshandel av barnets mamma.

Mel Gibson har varit lite persona non grata i Hollywood sedan dess. Gjort få och inte särskilt uppmärksammade roller.

”Hacksaw Ridge” kan bli hans returbiljett till Drömfabriken.

En tänkbar publiksuccé och Oscarskandidat. En stark och omskakande historia om Desmond Doss (1919-2006), sjukvårdare och krigshjälte, sedan han räddat livet på 75 soldater under ett av andra världskrigets blodigaste slag i Okinawa i Japan.

– När jag hörde talas om honom, så slogs jag av häpnad av hans mod och offervilja. Här har vi en vanlig man, som gör fantastiskt ovanliga saker i vad som måste betraktas som helvetet på jorden.

Vägrade vapen

Det unika med Desmond Doss var att han vägrade bära vapen under kriget. Han var sjukvårdare, punkt slut. Ville inte döda någon fiende.

– Han var en fantastisk symbol för hur mänskligheten borde tänka: Live and let live, säger Andrew Garfield, som spelar honom.

Desmond Doss var djupt religiös. Precis som Mel Gibson.

– Han drog ut i strid med mod, övertygelse och en mycket stark tro. Just den sista delen, fann jag mycket inspirerande när jag gjorde filmen, säger han.

Ser inget märkligt

Mel Gibson tycker inte det är konstigt att en film om en pacifist är så enormt våldsam i vissa scener.

– Man måste skildra det totala kaos som ett krig är, säger han.

Desmond Doss blev krigshjälte. Om Hollywood försonas med Mel Gibson återstår att se. På presskonferensen får han frågan hur man får en långsiktig karriär i filmbranschen.

Han skrattar, tvinnar sitt långa gråvita skägg och säger:

