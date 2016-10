Tio heta filmtips på Stockholms filmfestival

Nu kan man köpa biljetter till de 200 filmer från 70 länder som visas på den 27:e upplagan av Stockholms filmfestival.

Regissörerna Francis Ford Coppola (festivalens Lifetime Achievement Award), François Ozon (Visionary Award) och Ken Loach (har gjort öppningsfilmen) är tre av flera prominenta gäster.

Men det allra bästa med festivalen är publikens möjlighet att se filmer innan de har premiär och, framför allt, de filmer som kanske aldrig får biopremiär i Sverige.

”Birth of a nation”, ”Hell or high water”, ”I called him Morgan”, ”Jag”, Daniel Blake”, ”Lion”, ”Manchester by the sea”, ”Nocturnal animals” och ”Paterson” har premiär i samband med festivalen eller strax efteråt. Men somliga kommer aldrig hit (eller så är det än så länge oklart).

Här är tio filmer ingen bör missa:

1. All we had

Katie Holmes har efter skilsmässan från Tom Cruise mest fått uppmärksamhet för just det. Men hon har också regidebuterat, med ett drama där hon själv spelar ensamstående mor i en småstadshåla.

2. Elle

Paul Verhoevens franska Oscarsbidrag är en sexig hämndthriller med Isabelle Huppert. Gjord med samma erotiska energi som kännetecknade hans stora succé ”Basic instinct”.

3. Gimme danger

Jim Jarmuschs dokumentär skildrar inte hela Iggy Pops liv, utan kretsar nästan helt och hållet till vad som hände under Iggy & the Stooges-åren.

4. Quit staring at my plate

Nya stjärnan Mia Petricevic glänser som en 24-årig kroatiska som frigör sig från sin familj, bland annat genom att hamna i säng med så många män som möjligt.

5. Raving Iran

En smygfilmad historia om Teherans undergroundscen och några ungdomars drömmar om frihet.

6. Stockholm my love

Dokumentärfilmaren Mark Cousins har tidigare bland annat gjort en uppmärksammad tv-serie om filmens historia. Nu skildrar han den svenska huvudstaden genom en arkitekts (Neneh Cherry) promenader genom staden.

7. Suntan

Kärleksdrama på grekisk ö. Medelålders läkare blir besatt av en mycket yngre kvinna. Ett måste för oss som tillbringat många semestrar på inspelningsplatsen, Antiparos, som är så liten att många turister lär känna igen sig i var och varannan scen.

8. The handmaiden

Park Chan-wook, mest känd för ”Oldboy – hämnden”, öser på för fullt i en både vacker och våldsam historia som utspelas i 1930-talets Korea.

9. Train to Busan

Sydkoreansk zombiethriller som gjorde sensation på Cannes-festivalen. Utspelas på ett pendeltåg som invaderas av zombier som skapar totalt kaos.

10. Wiener-dog

”Happiness”-regissören Todd Solondz skildrar dagens USA genom en tax (!) som baxas runt mellan olika ägare. Greta Gerwig spelar Dawn Wiener, samma rollfigur som var tonåring i regissörens genombrottsfilm ”Welcome to the dollhouse” och då spelades av Heather Matarazzo.