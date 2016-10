Tv-seriens påve är inte ett dugg religiös

Namn: Jude Law.

Ålder: 43.

Bor: London.

Familj: Flickvännen Phillipa Coan, 30, psykolog. Fem barn i åldrarna 19, 16, 14, 7 och 2 år, med tre olika mammor.

Karriär: Ett 60-tal film- och tv-roller, i urval: ”The talented Mr. Ripley”, ”Enemy at the gates”, ”Road to Perdition”, ”Åter till Cold mountain”, ”Alfie”, ”Closer”, ”Tha aviator”, ”The holiday”, ”Sherlock Holmes”, ”Anna Karenina”, ”The Grand Budapest Hotel”.

Aktuell: Som påve i tv-serien ”The young pope” på C More.