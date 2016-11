Jonas Åkerlund gör film om rockstjärna

Med en rad stora stjärnor som Lady Gaga, Madonna, Beyonce och Abba har den svenska regissören Jonas Åkerlund fått ett nytt uppdrag.

Han ska nämligen göra film av den ikoniska gitarristen Johnny Thunders liv.

Filmen baseras på Nina Antonias biografi ”Johnny Thunders: In cold blood” från 1987 och förväntas ha premiär nästa år.

Blev bara 38 år

– Rockfilmer är alltid besvärliga att lyckas med. Behöver du en insider eller en outsider för att regissera? Vi fick båda delarna i Jonas Åkerlund, säger Nina Antonia enligt Billboard.

Mest känd blev Johnny Thunders som medlem i banden The New York dolls och The heartbreakers. Men Thunders hade också en solokarriär och beskrivs som en viktig och inflytelserik musiker som influerat flera stora band.

Johnny Thunders dog 1991. Han blev bara 38 år gammal.

