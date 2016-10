Allt om fjärde fredagsfinalen i Idol – här är låtvalen

Veckans låtar:

Jesper Petersson

"Candle in the wind" Elton John

Adrian Jonasson

"My love is your love" Whitney Houston

Greg Curtis

"Kiss" Prince

Renaida Braun

"Don't let go" En Vogue

Charlie Grönvall

"Dangerous" Roxette

Nicole Touma

"Waterfalls" TLC

Liam Cacatian

"I'll be missing you" Diddy/Faith Evans

Oskar Häggström

"Angels" Robbie Williams

Rebecka Karlsson

"Breathe" Faith Hill

Hålltider:

20.00 - 21.30 Direktsändning

22.25 - 22.50 Resultatshow

22.50 - 23.10 Idol Extra