Idol kan stoppas av strejk: ”Oacceptabelt utnyttjande”

Genom att underteckna kontraktet förbinder de sig att arbeta hårt och intensivt för en veckolön på 875 kronor efter skatt. För den ersättningen förväntas de vara disponibla större delen av sin vakna tid. De ska repa in sina nummer, ställa upp på intervjuer och filmning, delta i sponsorevenemang, blogga för TV4 och uppträda i själva tävlingen.

Under hösten har Musikerförbundet försökt att förhandla med produktionsbolaget Fremantlemedia, som producerar ”Idol” på TV4. Senast i förra veckan träffades båda parterna, men kom inte överens om att teckna ett kollektivavtal som ska förbättra arbetsvillkoren för de idoler som går vidare till veckofinalerna.

Det gör att konflikten nu intensifieras ytterligare.

Under onsdagseftermiddagen lämnade Musikerförbundet över ett varsel om konfliktåtgärder till Fremantlemedia.

– Eftersom de vägrar ingå i ett konkurrensneutralt kollektivavtal avseende medverkan i tv-produktion varslar förbundet härmed om stridsåtgärder, säger Jan Granvik ordförande på Musikerförbundet.

Idol måste lägga ner allt arbete

I varslet, som Nöjesbladet tagit del av, kräver förbundet ”total arbetsnedläggelse av allt arbete för musiker och artister som syftar till eller innebär musikaliskt offentligt framförande (exempelvis repetition, inspelning och direktsändning) i de lokaler där ’Idol’ repeteras, spelas in och sänds”.

I stridsåtgärderna ingår också en blockad, som innebär att produktionsbolaget hindras från att göra nya anställningar och uppdrag för att kunna genomföra en direktsändning.

Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 25 november. Om parterna inte kommer överens innan dess måste "Idol"-produktionen lägga ner allt arbete. Då kommer Musikerförbundet dessutom att utvidga stridsåtgärderna genom att begära sympatiåtgärder från andra organisationer.

– Att ett stort kommersiellt bolag utnyttjar unga människors drömmar om att lyckas i musikbranschen på det här sättet är skamligt, skriver Musikerförbundet i brevet till produktionsbolaget.

Idolerna går back på att delta i programmet

Nöjesbladet har tidigare berättat om hur flera ”Idol”-deltagare går back på att vara med i programmet. Något som i år har fått Musikerförbundet att granska kontrakten och ta strid mot Fremantlemedia. Förhandlingar rör alltså deltagarna som gått vidare till programmets veckofinaler.

– Sådana här slavliknande förhållanden kan vi inte ha i Sverige 2016, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik.

Per Herrey är förbundets jurist:

– Vi har känt till detta sedan tidigare men nu är det första gången några deltagare kontaktat oss och bett oss att driva det här.

"Idol" drar in stora summor reklamintäkter till TV4 och är en kassako för bakomliggande produktionsbolaget Fremantlemedia. Men idolerna tjänar 1 250 kronor per vecka före skatt (875 kronor efter skatt) trots att de förväntas vara tillgängliga på produktionens villkor. Fackförbundet hävdar att en rimlig lägsta ersättning för åtta timmars arbete (tillsammans med en rättighetsöverlåtelse) enligt kollektivavtal ska ligga på runt 4 000 kronor per dag före skatt. I varslet om konfliktåtgärder som förbundet i dag lämnat över till Fremantlemedia beskriver de att arbetstiderna och villkoren är "oacceptabla, oskäliga och saknar motstycke i arbetslivet i övrigt."

Ersättningen har fått flera av årets deltagare att reagera:

– Det räcker ingenstans, det är ju jättelite egentligen. Och det krävs mycket av oss så lite mer skulle vi faktiskt ha, så man i alla fall kan gå runt. Vi har snackat en del om det, att det borde vara mer lön, säger Renaida Braun, 19.

– Man måste ha sparat pengar och det har ju inte jag, eller så långt kanske inte jag tänkte riktigt. Jag kommer ju behöva låna pengar av mina föräldrar när jag är klar här bara så att man håller sig på fötter. För min buffert räcker liksom inte, säger Jesper Petersson, 27.

”Oskäligt och väldigt magstarkt”

Anställningsavtalet de måste skriva på för att få delta i programmets veckofinaler omfattar inte bara medverkan i själva tv-programmet, utan också aktiviteter som utöver repetitioner och tv-sändningar. Enligt Musikerförbundet, som tagit del av idolernas scheman, kan den schemalagda arbetstiden vara uppemot 16 timmar på en dag.

Enligt kontrakten Musikerförbundet tagit del av måste deltagarna även ge upp framtida inkomster och rättigheter till sitt eget material eftersom produktionsbolaget har all upphovsrätt. Deltagarna tvingas dessutom att skriva på avtal med skivbolaget Universal och managementbolaget Versity music som Fremantlemedia valt åt dem. Enligt fackförbundet innebär avtalen att deltagaren genom olika ensidiga optioner från bolagens sida kan bli uppbundna i upp till tio år, med villkor de inte kan förhandla om.

– Det har varit en märklig upplevelse för Musikerförbundet att förhandla med ett kommersiellt bolag som endast drivs av vinstintresse men konsekvent försöker framstå som välgörare. De hävdar att de kan få stjärndrömmarna att slå in samtidigt som de delar ut guldbiljetter till tvingande, oskäliga avtal, säger Musikerförbundets Jan Granvik.

Nöjesbladet har fått ta del av Musikerförbundets kommentarer till avtalet om medverkan. Där slår de ner på flera punkter. Förutom det som nämns ovan i artikeln kritiserar det också att 16-åringar själva måste teckna en liv- och olycksfallförsäkring vilket förbundet kallar "oskäligt och väldigt magstarkt".

De slår också ned på villkoren som säger att avtalen förhandlas fram av en "oberoende jurist" som ska företräda deltagarens intressen. Men som i själva verket, enligt förbundet, är en advokat som utsetts och betalas av Fremantlemedia och som tidigare arbetade som bolagsjurist på TV4.

– En advokat arbetar självfallet för de som betalar arvodet, att denne skulle se till idoldeltagarnas intressen är ett skämt. Att kalla bolagsadvokaten för oberoende är att medvetet vilseleda deltagarna. Så här agerar inte ett seriöst företag, säger Jan Granvik.

LÄS OCKSÅ ”Idol”-skräcken: Tittarna flyr från forna tv-succén

Nöjesbladet söker Fremantlemedia och TV4 för en kommentar.