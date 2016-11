Fremantle: ”Ni kidnappar idolerna”

Musikerförbundet hotar med strejk om inte produktionsbolaget Fremantle förbättrar idolernas arbetsvillkor.

Debatten mellan parterna fortsatte i ”Nyhetsmorgon” under fredagsmorgonen. I direktsändning anklagade Magnus Karlsson Lamm, vd för Fremantle, Musikerförbundets jurist Per Herrey för att pressa idolerna.

– Det som oroar mig ordentligt är att Per säger att de gör som de vill, men det gör de ju inte. Om Per har medlemmar med i Idol som är medlemmar i Musikförbundet ska han då tvinga ut de här stackars personerna som inte får vara med i finalen. Vilket val har de? Du lägger ett ansvar på en eller flera medlemmar som sitter här med en fot i Globen. I stället kidnappar du dem och säger att de ska gå ut i strejk. Känner du inte ett ansvar? säger han.

Per Herrey slog tillbaka genom att ta upp det ultimatum Fremantle gett idolerna.

– Vad Fremantle gör i det här fallet är att ta in ungdomarna och frågar vilka som ska strejka. Och så säger de, ni har rätt att strejka, men om ni gör det så är ni ute ur programmet, säger han.

I ”Nyhetsmorgon” berättade Magnus Karlsson Lamm också att det blir en fredagsfinal nästa vecka – strejk eller ej.

– Vi kommer göra ett tv-program oavsett.

Musikerförbundet har kallat avtalet idolerna måste skriva på för ett "lavliknande kontrakt". Men det är först i år som några idoldeltagare själva har kontaktat facket och bett dem att driva den här frågan.