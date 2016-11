Han får lämna ”Idol”

Det börjar dra ihop sig till final. Men en som inte får tävla om vinsten i Globen är Jesper Petersson. Ikväll var det han som tvingades lämna musiktävlingen. Tillsammans med Oskar Häggström hängde han löst.

– Det var fjärde gången gillt. Men jag är så fruktansvärt stolt över mig själv, sa Jesper från scen.

Temat för kvällens fredagsfinal var "Kärlek" och Jesper framförde ”Who you are” och ”Make you feel my love” till sin fans respektive sina bröder.

För sina framträdanden fick en bra kritik av juryn.

– Så fint att du dedikerar låten till dina bröder. Väldigt härligt framträdande och du sjunger bra, sa Nikki Amini.

– Detta var det bästa hittills, sa Quincy Jones III efter Jespers andra låt.

När beskedet att det var just Jesper som tvingas lämna ”Idol” stod hela publike samt juryn upp och tackade honom.

Finalen går av stapeln den 9 december i Globen i Stockholm.

Texten uppdateras.

