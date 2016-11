Allt om semifinalen i Idol – här är låtvalen

Låtar:

Charlie Grönvall

”We are young” Fun

Oskar Häggström

”Thinking of loud” Ed Sheeran

Rebecka Karlsson

”Beautiful” Christina Aguilera

Liam Cacatian Thomassen

”All of me” John Legend

Charlie Grönvall

”Beat it” Michael Jackson

Oskar Häggström

”We don´t talk anymore” Charlie Puth

Rebecka Karlsson

”Shake it off” Taylor Swift

Liam Cacatian Thomassen

”Just the way you are” Bruno Mars

Hålltider:

20.00 - 21.30 Direktsändning

22.25 - 22.50 Resultatshow

22.50 - 23.10 Idol Extra LÄS OCKSÅ PLUS Idol-tvåan: 'Är inte ett sunt program'