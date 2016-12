Allt om finalen i Idol – här är låtvalen

På fredagsfinalen den 9 december kommer idolerna att framföra en låt som de valt själva och en som tittarna har valt. Efter det avgör tittarna vilka två som får framföra vinnarlåten ”Playing with Fire” innan den slutgiltiga vinnaren koras.

Låtar:

Rebecka Karlsson

"Only girl (In The World)" Rihanna

Liam Cacatian Thomassen

"Drag me down" One Direction

Charlie Grönvall

"Elastic heart" Sia

Rebecka Karlsson

"All by myself" Celine Dion

Liam Cacatian Thomassen

"Ready or not" Lauren Hill

Charlie Grönvall

"En apa som liknar dig" Darin

Hålltider:

20.00 - 21.30 Direktsändning

22.25 - 22.50 Resultatshow

22.50 - 23.10 Idol Extra