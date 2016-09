Supermodell talar ut: ”Missbruket var min smutsiga hemlighet”

NEW YORK. Svensktjeckiska fotomodellen Paulina Porizkova blev helt knäckt när hon röstades ut från den amerikanska versionen av ”Let’s dance”.

Familj: Gift med musikern och The Cars-stjärnan Ric Ocasek, 67. Tillsammans har de sönerna Jonathan Raven, 22, och Oliver Orion, 18.

Bor: I en våning på Manhattan, New York.

På 1980-talet var svensk-tjeckiska Paulina Porizkova en av världens högst betalda fotomodeller. Hon har synts på omslaget av åtskilliga nummer av Vogue, Elle och Cosmopolitan.

Numera gör hon bara ett fåtal modelljobb per år.

– Det var lite gulligt när min agent ringde och frågade om jag kände till Kappahl. ”Självklart gör jag det, min mamma brukade ta mig dit vid stora torget i Lund och köpa vinterkappa när vi hade pengar”, säger hon på omisskännlig skånska när Aftonbladet träffar henne i en fotostudio på sydöstra Manhattan.

Paulina Porizkova kom till Sverige som tioårig flykting från kommunistregimen i dåvarande Tjeckoslovakien.

Hennes föräldrar hade flytt landet redan 1968 och sedan dess kämpat för att få återförenas med sin dotter.

Drabbades av panikattacker

Fallet engagerade många svenskar. Återföreningen i maj 1975, när Paulina till sist fick komma till Sverige, rönte stor uppmärksamhet i pressen.

Högstadieåren i Lund kom att präglas av utanförskap och mobbning, en uppväxt som inte gått spårlöst förbi.

– Jag har alltid haft problem med ångest och depressioner.

Problemen förvärrades när hon 2007 röstades ut ur den första omgången av dansprogrammet ”Dancing with the stars”. Självförtroendet fick en ordentlig knäck och hon började drabbas av panikattacker och ångest i vardagliga situationer som när hon skulle kliva in i en bil eller en hiss.

– Jag började äta antidepressiva läkemedel, säger Paulina.

Pillren gjorde att hon blev mindre ångestfull och kunde hantera vardagen bättre. Men efter en tid började hon också känna av baksidorna med medicinen.

”Måste lära sig ha tråkigt”

Paulina jämför sitt pillermissbruk med en otrohetsaffär med allt vad det innebär av skuld- och skamkänslor, lögner och en ­tappad sexlust gentemot maken.

– Det var min egen smutsiga ­lilla hemlighet. Jag kände mig känslo­mässigt botoxad.

Till slut insåg hon att det hade gått för långt och hon var tvungen att sluta med pillren. Det blev en lång kamp av ångest och panik för att bli fri från beroendet.

– I dag mår jag bra, säger Pau­lina som dock inser att livet inte kan levas lyckligt hela tiden.

– Folk måste lära sig att ha tråkigt, försöker man söka lyckan

hela tiden, då blir man deprimerad, säger hon.

Fotnot: Läs hela intervjun i Mode & Skönhet, som släpps onsdag 7 september.

