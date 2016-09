Shia LaBeouf medger: Jag har spritproblem

– Spielberg är inte den han var en gång, säger han.

LaBeouf erkänner synderna i den senaste utgåvan av branschtidningen Variety.

30-åringen uppger att skandalerna blev så många att han ödelade sin karriär.

– Folk jag respekterade och ville jobba med såg mig i ögonen och sa, "Livet är för kort för sån här skit". Jag arbetar fortfarande för att ta mig tillbaka.

Släpades till häktet

När LaBeouf härjade som värst för två-tre år sedan sparkades han från Broadwaypjäsen ”Orphans”, anklagades för att ha plagierat sin kortfilm och var så whiskeyberusad under en Broadwayföreställning av ”Cabaret” att han släpades iväg till häktet.

Nu har han inte druckit på närmare ett år och har gått på möten med Anonyma alkoholister.

– Man rör det inte. Alkohol och sånt gör mig galen. Jag kan inte hålla på med sånt. Jag måste ligga lågt.

Självinsikten slutar inte där.

– Jag har ett Napoleon-komplex. När jag börjar dricka känner jag mig kortare än jag är, och blir mer högljudd än jag borde.

Sågar Spielberg

Plagiatanklagelserna för den kortfilm han regisserade tar han ansvar för.

– Jag snodde den rakt av. Jag fuckade upp och bad om ursäkt.

Medan hans nyvunna insikter kan få tidigare tveksamma filmmakare att vilja jobba med honom, lär Spielberg inte höra av sig. LaBeouf sågar den prisbelönte filmmakaren hårt.

– Jag växte upp med tanken på att man lyckats om man nått Spielberg. Men så inser man att det inte är den Spielberg man drömt om. Det är någon annan i ett annat skede av karriären.

LaBeouf gjorde bland annat ”Disturbia”, ”Transformers” och ”Eagle-eye” för Spielbergs bolag ”Dreamworks.

Spielberg regisserade också den unge stjärnan i ”Indana Jones and the kingdom of the crystal skull”.

– Den enda jag gillade som vi gjorde tillsammans var första ”Transformers”.

Om regissörens dagsform säger LaBeouf:

– Han är mindre regissör än ett jävla företag.

