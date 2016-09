Poehler och Fey fick dela pris

Det var deras delade insats i "Saturday night live" i december, då Fey och Poehler spelade en sketch med en påhittad konversation mellan toppolitikerna Hillary Clinton och Sarah Palin, som gav dem priset, enligt The Hollywood Reporter.

Peter Scolari har vunnit sin första Emmy Award, för bästa gästskådespelare i en komediserie, för insatsen som Lena Dunhams rollfigurs pappa i tv-serien "Girls", skriver flera amerikanska medier.

Gala under två kvällar

Den stora Emmygalan är nästa helg, men den här helgen hålls Creative arts Emmy awards då utmärkelser bland annat delas ut för bästa gästroller och olika "bakom kulliserna"-pris. För första gången anordnas Creative arts-galan under två kvällar, lördag och söndag.

Femte Emmyn på raken

"Games of thrones"-gänget vann den femte Emmyn på raken för bästa visuella effekter. HBO-serien fick också pris för bland annat bästa kostym för en fantasyserie och bästa rollbesättandet.

Diane Warren vann en Emmy för bästa originalmusik för sin Lady Gaga-låt, "Til it happens to you", från dokumentären "The hunting ground", om våldtäkter på universitetsområden i USA, enligt Deadline.