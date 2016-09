Katie Price tänkte ta livet av sig

Nu berättar Price att hon tänkte ta livet av sig efter att sanningen kommit fram, skriver The Sun .

Så beskriver Katie Price affären hennes bästa vän hade med hennes man under 10 månader.

Katie Price, 38, blev så sviken av sin bästa vän Jane Pountney, 50, att hon övervägde att begå självmord. Under en semester fick Price reda på att hennes man Kieran Hayler, 29, varit otrogen med Pountney under 10 månader. Hon kallar affären för det ultimata sveket, skriver The Sun.

Enligt The Sun hade Price och Pountney känt varandra i 20 år och Poutney hade varit brudtärna åt Price två gånger. Ena gången var när hon gifte sig med Hayler.

Var gravid

Det som räddade Price var att hon var med barn, berättade hon under en boksignering.

– Om jag inte hade varit gravid med 'Bunny' och haft mina barn så skulle jag, med 100 procent sannolikhet, ha försökt ta livet av mig, säger hon enligt The Sun.

Enligt The Sun funderade hon på att antingen köra in en bil i en vägg eller dränka sig själv.

”Hon är ond”

Sin före detta bästa vän har Price inte speciellt varma känslor för.

– Jane är en kall, beräknande, ond, manipulativ bitch som jag hoppas dör i en bilolycka eller på ett väldigt smärtsamt sätt, säger hon enligt The Sun.

Katie Price är fortfarande gift med Kieran Hayler.

