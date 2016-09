Amanda Seyfried ska gifta sig

– Tommy och Amanda förlovade sig nyligen och har berättat de glada nyheterna för familj och nära vänner, säger en källa till Us Weekly .

Amanda Seyfried fångades på bild för en vecka sen med en förlovningsring på fingret när hon var ute och gick med sin hund.

Nu har parets representanter bekräftat de glada nyheterna, skriver Us Weekly.

Amanda Seyfried och Thomas Sadoski lärde känna varandra när de spelade på scenen tillsammans i Broadway-uppsättningen av föreställningen ”The way we get by” förra året.

Dejtade under filminspelning

I våras började de dejta under inspelningen av den kommande filmen ”The last word”.

Amanda Seyfried blev känd för den breda publiken när hon gjorde en av huvudrollerna i filmversionen av Abba-succén ”Mamma Mia!”

Thomas Sadoski har haft mängder med småroller i allt från evighetssåpan ”As the world turns” till ”Law & order” och ”Ugly Betty”, och hade en återkommande roll i amerikanska dramat ”The Newsroom”. LÄS OCKSÅ Amanda Seyfried: Tv-fyllan hos Letterman blev en väckarklocka