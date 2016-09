Rennie Mirros familjelycka

Musikalstjärnan Rennie Mirro, 44, ska bli pappa för andra gången. Trots ett fullspäckat schema väntar han barn tillsammans med dansaren Ann Svensson, 30.

– Det är spännande, det är dags när som helst. Jag är ute på turné nu så det är inte helt perfekt tajmat men det är det ju sällan. Man får ta de goda sakerna när det kommer, säger han.

Rennie Mirro har sedan tidigare sonen Samson tillsammans med exfrun Åsa Engman.

– Samson tycker det är jättespännande. Det har ju bara varit han och jag under lång tid så det är häftigt, säger Rennie Mirro.

Nyförlovade

Men det är inte bara bebislycka för paret just nu. Paret förlovade sig i somras under ett besök i New York och det finns planer på att gifta sig.

– Allt det där är jätteroligt men det kräver mycket tid som vi inte har just nu. Först ska vi ha det här barnet. Men ja, vi är ju förlovade.

Vill ni ha fler barn?

– Ja, för fasen. Men vi tar en grej i taget.