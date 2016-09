Gynning: ”Kan vara lite impulsiv av mig”

I tre inlägg på Instagram visar Carolina Gynning, 37, vad hon spontant gjorde med kökssaxen under lördagskvällen.

En decimeter kortare blev hennes hår efter framfarten som hon skyller på sin impulsiva sida.

”Jag har LITE problem med att jag ibland kan vara lite impulsiv av mig”, skriver hon och lägger till hashtagen ”#yolo” - you only live once.

Men det är inte det enda inlägget som handlar om den nya frisyren. Under söndagsmorgonen kom en till bild upp.

Gillas av läsarna

”När man vaknar till det här och undrar vad fan man har gjort”, skriver hon till bilden på kökssaxen och hennes hår.

Bland läsarna har den nya frisyren gått hem. Flera av hennes följare har lämnat positiva kommentarer om hennes nya stil.

Nöjesbladet har sökt Carolina Gynning.