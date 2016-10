Skådespelarparet visar upp ringen på den röda mattan

”Orange is the new black”-stjärnan Laura Prepon, 36, har förlovat sig med Ben Foster, 35, känd från ”Warcraft” och ”3:10 to Yuma”. Det skriver Perez Hilton.

Det var innan premiären av filmen ”The girl on the train” som skådespelarparet visade upp förlovningsringen på röda mattan.

Det var i juli som det började spekuleras i om skådespelarna var ett par - då de syntes dejta i New York.

Prepon är den andra personen från succéserien ”Orange is the new black” som förlovat sig denna vecka.

I går kom nyheten att hennes kollegor Samira Wiley och Lauren Morelli förlovat sig. Något de gjorde offentligt på sociala medier.

Laura Prepon är aktuell i rollen som Cathy i ”The girl on the train”. Filmen går upp på svenska biografer den 9 november.

