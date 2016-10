Kiropraktorn krossade artär – modellen dog

Misstaget kostade Playboy-modellen Katie May livet.

Playboy-modellen och sociala medier-fenomenet Katie May dog i februari i år efter en stroke endast 34 år gammal.

Åtta månader efter dödsfallet har Los Angeles-polisen fastställt vad som ledde fram till att Katie May förlorade livet, enligt Times.

Enligt rättsläkaren Ed Winter var det en kiropraktorbehandling som blev ödesdiger för modellen.

”Somnade in”

Kiropraktorn ska ha skadat nacken under en behandling och därmed också krossat en artär som blockerade blodflödet till hjärnan.

– Hon kom till sjukhuset med levrat blod i artären, de försökte åtgärda det men hon somnade in. Jag har personligen inte sett något liknande, säger Ed Winter till People, enligt Times.

Misstaget har rubricerats som en olycka.

Katy May hade nära två miljoner följare på Instagram och blev dubbad till "official queen of Snapchat" på grund av sitt starka följe på appen.