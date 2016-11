Jon Bon Jovi om dotterns överdos

Överdosen tog Stephanie när hon gick på college. Polis kallades till platsen där hon hittats medvetslös med en liten mängd heroin.

– Det drabbar många familjer man aldrig kunde tro om något sådant, säger Stephanies mamma och Bon Jovis hustru, Dorothea, 54.

– Vi tacklade det tillsammans – som en familj.

Det är band som visat sig starkare än vad många trotts.

Gifta i 27 år

Bon Jovi och Dorothea har varit gifta i 27 år. För veckotidningen People medger rocksångaren att paret haft sina upp och nergångar.

– Vi får det att funka. Familjen är alltid prioritet. Vi försöker ha så många gemensamma familjedagar som möjligt. LÄS OCKSÅ PLUS Inspirerades av sitt strippklubbsbesök

”De älskar bandet”

På frågan hur Dorothea handskats med vetskapen om att groupies jagat hennes make, svarar hon:

– Jag tycker att det är bra att de gillar musiken. De älskar bandet och är så lojala.

Bon Jovi slog igenom med ”Slippery when wet” i mitten av 1980-talet. Gruppen befärste berömmelsen med ”Bed of roses” på 1990-talet och återtog på 2000-talet rampljuset med ”It’s my life”. Nu är bandet skivaktuellet med ”This house is not for sale”.

– Förutom killen i spegeln har nästan inget förändrats, säger sångaren.

Inom kort bär det av ut på vägarna igen.

Paus varannan vecka

Men för att inte tappa kontakten med hemmaplan lägger gruppen in en paus varannan vecka.

Det kan vara en av förklaringarna till att han och Dorothea fått det att hålla.

– På något sätt har jag blivit ansiktet utåt för rockstjärnor som varit gifta längre, säger Bon Jovi.

– Men jag accepterar gladeligen manteln, för jag är så lycklig. LÄS OCKSÅ Jon Bon Jovis fru akut till sjukhus