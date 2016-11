Pitt och Jolie ska ha enats om vårdnaden

Brad Pitt och Angelina Jolie ska nu ha kommit överens i den infekterade vårdnadstvisten om parets gemensamma barn skriver E News. Enligt överenskommelsen är det Jolie som fortsatt får vårdnaden för alla sex barnen och Brad Pitt får nöja sig med möjligheten att fortsätta att besöka sina barn.

ett ombud för Angelina Jolie säger i ett uttalande att ”Vi bekräftar att barnspecialister har uppmuntrat ett avtal som båda parter skrev under för över en vecka sedan. I avtalet står det att Angelina Jolie fortsatt har vårdnad om barnen och att de kommer att fortsätta att besöka deras far, enligt experter ska det vara det som är bäst för de sex barnen”. LÄS OCKSÅ PLUS Kärleksnästet – där äktenskapet dog

”Är en känslig fråga”

Vidare i uttalandet säger talspersonen: ”Vi kan inte gå in på detaljer, då hela händelsen innefattar små barn och deras välmående, det är en känslig fråga, men vi tror att alla vill hjälpa till att läka familjen under denna påfrestande och svåra tid”.

Ingen kommentar från Pitt

Under förra veckan gick Brad Pitt till domstol för att få delad vårdnad om barnen, samtidigt som Angelina Jolie ska ha önskat att få enskild vårdnad. Representanter för Brad Pitt har enligt AP i nuläget avstått att kommentera påståendet om att paret skulle vara överens.

Jolie valde att ansöka om skilsmässa efter att det uppstått ett bråk mellan Pitt och parets äldsta son Maddox på ett flygplan på väg från Frankrike till USA, Brad Pitt anklagades då för att ha varit berusad och ha attackerat sonen.