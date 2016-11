Falska förbindelser i Hollywood

Hot: ”Allied” känns gammaldags, men i positiv bemärkelse. Både Brad Pitt och Marion Cotillard svarar för fina insatser i dramat som utspelas under andra världskriget.

Not: Jim Jarmuschs ”Paterson” är en plågsamt långsam, dötrist film om en poet.

Hotter: Nu rullas den ut, ”Manchester by the sea”. Det är imponerande grief-porn med Casey Affleck och filmen är en given Oscarskandidat