Wonder hade låtit yngre än alla andra

Stevie Wonders ”Songs in the key of life” kan vara världens yngsta 40-åring.

Under helgen arrangeras ­mastodontfestivalen Desert trip i Indio Fields, Kalifornien.

I tre dagar spelar sex av senior­rockens största namn: The Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, Neil Young med Promise Of The ­Real, The Who och Roger ­Waters från Pink Floyd.

Upphetsningen i amerikanska rockmagasin har nästan varit ­lika stor som biljettförsäljningen. Festivalen går i repris nästa helg eftersom de tre första ­dagarna tog slut blixtsnabbt.

Legendarernas betydelse och popularitet är odiskutabel. Men Desert trip hyllar ändå bara en liten del av rockhistorien. Alla inblandade stal från svarta ­artister. Vissa mer, andra ­mindre. Och eftersom inga ­svarta artister finns representerade på Desert trip blir festivalen bara en påminnelse om vad rockmusiken har varit, ­vilket naturligtvis är syftet, men den säger inte så mycket om vad som hände sedan.

Många ledande artister och producenter och låtskrivare i dag hoppar dessutom över ­historiekapitlen i Desert trip och läser någonting annat. Men det är inte lika enkelt att ignorera Stevie Wonder.

På 70-talet, när Stevie Wonder blev soloartist med full konstnärlig frihet, släppte han i snabb takt albumen ”Music of my mind”, ”Talking book”, ”Inner­visions” och ”Fullfillingness’ first finale”. Han introducerade innovationer som synthesizern Moog och samplern till den ­stora ­publiken. Trummisen ­Ahmir-Khalib ”Questlove” Thompson i hiphopkollektivet The Roots brukar säga att ­Wonder ensam blev den svarta musikens Beatles.

Men allt det var en lätt uppvärmning inför kolossala ”Songs in the key of life” som släpptes i september 1976 och som fyller 40 i år. Stevie Wonder anlitade över 130 musiker, ­varav många somnade på ­studiogolvet under de långa och intensiva inspelningarna, för att tonsätta sin vision. ­Musiken släpptes ursprungligen på tre vinylskivor och en ep.

Till skillnad mot exempelvis The Rolling Stones fortsatte ­Stevie Wonder att inspirera ­några av popmusikens största och mest stilbildande visionärer även efter 1976.

Michael Jackson och Prince är båda skakade ur Wonders ­musikaliska kaftan. 2005 sa ­hiphopartisten Kanye West att han inte tävlade med några ­aktuella och jämnåriga akter - han försökte överträffa ”Innervisions” och ”Songs in the key of life”. Och när franska houseduon Daft Punk avslutade amerikanska Grammygalan 2014 med ett specialskrivet hitmedley satt Stevie framför dem på s­cenen och sjöng ”Another star­” från, just det, ”Songs in the key of life”.

Om Stevie Wonder hade ­framfört mästerverket i sin ­helhet under Desert trip skulle han fortfarande ha låtit yngre än ­alla andra.