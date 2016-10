Little Jinder förtjänar en tapperhetsmedalj. Att våga tackla Tommy Nilssons famösa sexballad ”Jag vill ha sex med dig” är som att försöka stoppa ett framrusande X2000 med pannan — chanserna att överleva är små.

Men till skillnad från originalet, där ordet ”vildros” ingår, gick det att lyssna på Jinders cover utan att köra huvudet rakt genom skämskudden. Versionen hade passat på hennes senaste skiva ”Allting suger”.

Framträdandet blev inte sämre av att hon hade specialsydda kläder där orden ”slut” och det komiskt felstavade ”ludder” skrek rakt in i kameran. Little Jinder placerar alltid sina sockermelodier i ett mångbottnat sammanhang.

Hon är ännu ett bevis för att musikens idéer och image är viktigare än att sjunga som en skolad proffsvokalist. Och det finns aldrig någon anledning att klaga på artister som tillför lite gift i ett program som har vaccinerats mot dåliga vibrationer.

Danny Saucedo överraskade också. Tack vare honom kommer antagligen det omöjliga att hända. Tommys gamla pudelband Easy Action får en hit 2016. Det är lite som att 220 Volt skulle toppa Spotifylistan till jul.

Slugt nog baserade Saucedo sin cover på ”Talk of the town” på en annan låt som redan har strömmats miljontals gånger — ”Can't stop the feeling” med Justin Timberlake.

Medan Jill Johnson levererade avsnittets obligatoriska, läppdarrande andakt med ”Open your heart” (”Öppna din dörr”). Johnson visade hur mycket hjärta och känslor som finns i henne när hon släpper sin kitschiga Nashville-country och är sig själv. Genuint berörande.

Men visst är Freddie Wadling djupt saknad på flera plan. Han hade en helt annan tyngd än de andra deltagarna. Och vad hans röst kan göra med en människa fick möjligen tv-tittarna se en glimt av i trailern om andra avsnittet där vännen Magnus Carlson sitter och panikgråter vid middagsbordet.

Freddie Wadling är dock väldigt närvarande i årets säsong ändå. Ett helt avsnitt handlar om hans musik och gärning. Deltagarna får även lyssna på demoinspelningarna som Wadling hann göra innan han dog. Mellan reklamavbrotten växer en subtil och fin minnesstund fram om en artist, konstnär och människa som förtjänade större uppmärksamhet.

Tommy Nilsson var för övrigt avväpnande och sympatisk rakt igenom. Men jag skulle ha velat veta mer om hans ”rock'n'roll”-liv. Vad bestod det av? Och var försvann soulrocken från hans ”franska period” som skymtade förbi?

Och när Danny Saucedo säger att Nilsson har så många bra låtar blir det åter igen tydligt att vi människor bor på olika planeter.

Om nu Tommy Nilsson verkligen kunde luta sig mot en massiv låtskatt skulle han knappast ha behövt sälja sin stjärt till en lakritschoklad för att få sitta i Nyhetsmorgon på TV4.

