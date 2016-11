Livlösa och blodfattiga tolkningar av Wadling

”Walk” (Jill Johnson)

Väl framförd, som vanligt. Freddies musik inspirerade Jill Johnson till att vara mer hänsynslös med sin röst. Det märks mot slutet. Men Johnson får kämpa med ”Walk”. Hon passar bättre för enklare ballader som, exempelvis, ”Öppna din dörr”.

”Det sitter i dig” (Tommy Nilsson & Little Jinder)

Nilsson riktar texten till sin dotter. ”Det sitter i dig” skrevs av Sophie Zelmani till Freddie Wadling. Den fantastiska originalversionen är lågintensiv och ödesmättad. Tommys duett med Little Jinder är mest färglös. Sången har ett manér som inte alls lyckas fånga vad låten handlar om.

”Levande begravd” (Magnus Carlson)

Jag har sett Magnus Carlson göra betydligt bättre versioner av låten live. Klassikern med Liket Lever brinner. Men i Carlsons 60-talsinspirerade och platta tappning försvinner all desperation och dramatik.

”The freaks” (Little Jinder)

Textraden ”Jag är ett freak som spelar vanlig” kunde ha varit en rubrik över Little Jinders karriär. Det hörs att hon ser något mer i Wadling än en stor sångare. Med tanke på hur väl hon förvaltar ”The freaks” känns det som att tolkar hon en själsfrände.

”Skepp” (Danny Saucedo)

På sin tid var Blue For Two en föraning om framtiden och dess sound. Det låter som om Kate Bush jobbar i en fabrik i Göteborg. Danny Saucedo har en bra känsla för hookar, eller ”droppet” som han kallar det för. Men det här? Varför ”Ships”, åh jösses, varför? Danny balanserar på en smal planka. Ska man fortsätta titta eller borra in näsan i en skämskudde?

”Det är inte nog” (Lisa Ekdahl)

Med uppenbar känsla för stil väljer Ekdahl att placera ”Det är inte nog” i en svensk jazztradition. Den nostalgiska känslan påminner om inspelningar från tiden när Stampen i Stockholm var ett välkänt tillhåll för hipsters och jazzfans.