Jordbävning - och en politisk seger

Markus topp 3

1 Louis CK (monolog hos Conan O’ Brien)

Den korta monologen om varför han tänker rösta på Hillary Clinton är, i all sin enkelhet, briljant. Grundtesen är att presidentens viktigaste funktion är att kunna ta skit och ändå göra sitt jobb. ”Vi har stått och spottat i hennes mun, och ändå reser hon sig upp och säger ’Det viktigaste­ för våra barn är att de har en sjukförsäkring och får en bra utbildning ...’” Trump? När han blir kritiserad ser han till att alla, precis alla, får betala.

2 ”Skam” (tv-serie)

Den norska tv-serien är antagligen landets nästa stora pop­export. Extremt bra tonträff om några gymnasieelever och ­deras liv. Beroendeframkallande från första avsnittet.

3 ”Leaving the table” (låt, Leonard Cohen)

Balladen är skriven som en oskuldsfull gammal soul- eller doo wop-ballad, men här finns ingen drömliknande romantik. Blicken är 82 år gammal. ­Rösten låter ännu äldre. Det är ett avskedsbrev. ”I’m leaving the table, I’m out of the game.” Allt är sagt och gjort. Det finns varken ånger eller belöningar kvar. Är det så här det slutar? Skrämmande vackert.