Upp till kamp - bit för bit

Markus topp 3

1 ”En droppe midnatt” (bok, Jason Timbuktu Diakité)

Timbuktu bokdebuterar med en familjebiografi där han försöker hitta sin plats i tillvaron genom att med journalistisk skärpa berätta om sin egen släkt. Förstummande bra om klass och migration, strukturell rasism och hiphop.

Foto: TT 2 ”On hold” (låt, The XX)

På något sätt får här den brit­tiska popduon Everything But The Girl sin logiska fortsättning. Väntan på gruppens nästa album som släpps i januari har varit lång. Min vän och kollega Håkan Steen satte tre plus på nya singeln. Snålt. Jag och han måste prata om det.

3 ”Quarry” (serie, HBO Nordic)

I dagens serie-tsunami drunknar lätt några av de mer rara ädelstenarna i det gigan­tiska utbudet. Den nästan bio­filmslånga säsongsfinalen av ”Quarry”, som utspelar sig i Memphis i början av 70-talet, var fenomenal. Inte minst för att både Big Star och Al Green nämndes i en dialog.