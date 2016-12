33 anledningar att älska 2016

Popåret 2016 kan sammanfattas med två ord:

In memorium.

Olle Ljungström , Freddie Wadling , Guy Clark , Glenn Frey , Merle Haggard , Phife Dawg , Leon Russell , Sharon Jones , Maurice White , Josefin Nilsson , Rudy Van Gelder och Leonard Cohen var några som lämnade bordet.

Allihop förtjänar egentligen en egen krönika. Men det är Prince och David Bowie som kastar de längsta och djupaste skuggorna. Det här är min topplista. 33 stycken höjdpunkter, passande nog lika många som varvtalen på en vinylskiva.

Men jag kommer aldrig att glömma vad jag gjorde och befann mig när dödsbuden om The Purple One och The Dame lyste upp telefonen.

De var bäst.

Beyoncé.

1. Beyoncé (artist)

Filmen på HBO. Albumet ”Lemonade”. ”Formation” på Super Bowl. Turnépremiären i Miami. ”Daddy lessons” tillsammans med Dixie Chicks på Country Music Awards. ”Freedom” med Kendrick Lamar . Konserten på Friends arena, Solna. Alla andra kan känna sig ägda.

2. ”O.J. Simpson: Made in America” (dokumentärserie, SVT Play)

Mästerlig dokumentär. En röntgenbild av det amerikanska samhällets mörka hjärta.

3. ”Fallet O.J. Simpson: American crime story” (miniserie, SVT)

Dramaserien om samma fall var också exceptionell tv med Sarah Paulson i sitt livs roll som åklagaren Marcia Clark.

4. Håkan Hellström (livefenomen)

Konserterna i New York glömmer jag aldrig. Inte dubbeln på Ullevi heller, som kulminerade med Seinabo Sey och Miriam Bryant . Eller urblåsningen på Scandinavium.

5. ”22, a million” (album, Bon Iver)

Bara en av anledningarna till att 2016 var ett urstarkt popår. Det kan mäta sig med 1987, 1994 och 2000.

6. Neil Young på Roskilde (konsert)

Det var inte en vanlig konsert. Det var en tre timmar lång präriebrand.

7. PJ Harvey (artist)

Låten ”The wheel”. Albumet ”The hope six demolition project”. ”To bring you my love” på Roskilde.

8. Millie Bobby Brown (skådespelare)

Eleven i ”Stranger things”. Nästa generations Natalie Portman .

”Skam”.

9. ”Skam” (tv-serie)

Den norska ungdomsserien var en Beatles-hysteri. Ensemblen i ”Skam” var årets popband, alla kategorier.

10. ”A sailor's guide to Earth” (album, Sturgill Simpson)

Countrymusikens bästa låtskrivare och artist? Han heter just nu Sturgill Simpson.

11. ”The night of” (tv-serie, HBO Nordic)

John Turturros advokat. Katten. Eksemet. Freddy Knight. Bevakningskamerorna. New York har aldrig varit lika ångestframkallande.

12. ”Hell or high water” (film)

Den bästa westernfilmen sedan ”No country for old men”.

13. ”Anti” (album, Rihanna)

”Kiss it better”! ”Needed me”! Och framför allt – ”Love on the brain”!

14. ”Kvinnor och barn” (album, Frida Hyvönen)

Som om Laura Nyro hade fötts och vuxit upp i Västerbotten.

BobDylan.

15. Bob Dylan (nobelpristagare)

Säger det igen – Bob Dylan är alltid intressantast när han håller sig undan.

16. Avantgardet (konsert, Way Out West)

Ett lyckligt upplopp där publiken bokstavligt talat hängde i taket och fick bandets instrument i huvudet.

17. ”Game of thrones” (tv-serie, säsong sex)

Avsnitten ”The battle of the bastards” och ”Winds of winter” har båda betyget 9,9 på filmsajten Imdb. Men ”The door” var den enorma sagans emotionella crescendo. Många pratade om Jon Snow. Men det Lena Headys Cersei Lannister är seriens tyngsta stjärna.

18. ”Black Beatles” (singel, Rae Sremmurd feat. Gucci Mane)

Brödraduon från Tupelo, Mississippi skulle kunna anamma samma slogan som skivbolaget Motown använde på 60-talet: ”The sound of young America”.

Tove Lo.

19. ”Cool girl” (singel, Tove Lo)

Definitionen av cool.

20. Chance The Rapper & Kanye West

Skivorna ”Coloring book” och ”The life of Pablo” uppdaterade gospelmusikens operativsystem.

21. ”En droppe midnatt” (bok, Timbuktu)

Lysande släktkrönika om hiphop, rasism och rötter.

22. Elena Ferrante (författare)

Tro på hajpen.

23. ”Arrival” (film)

I en av årets vackraste filmer fick en språkvetare vara hjälten som räddar världen.

24. ”Born to run” (rockbiografi, Bruce Springsteen)

I huvudet på The Boss.

25. ”Naturkraft” (album, Silvana Imam)

Finns bara en Imam.

26. ”Bridget Jones baby” (film)

Den romantiska komedin lever och mår alldeles utmärkt, tack så mycket.

”Supersonic”.

27. ”Supersonic” (rockdokumentär, Oasis)

Har inte skrattat lika mycket sedan Sacha Baron Cohen fick en balle i ansiktet under nakenbrottningen i ”Borat”. Bröderna Gallagher är de roligaste rockstjärnorna någonsin.

28. ”Better call Saul” (tv-serie, Netflix)

Under sin undanskymda korkek fortsätter serien om skojaren och advokaten Saul Goodman att vara en hjärtskärande och underbart långsam studie i små och stora brott.

29. ”Lazarus” (musikvideo, David Bowie)

Naturligtvis gjorde han ett konstverk av sin nära förestående död också.

30. ”On hold” (singel, The XX)

2017 tillhör redan The XX.

31. Kent (1990-2016)

”Förlåtelsen” och trailern för sista skivan och turnén blev rockbandets sista mästerverk.

32. ”Den tunna tråden” (album, Peter LeMarc)

Också ett farväl. Är det över nu?

33. Elizabeth Hand (författare)

Att romanen ”Generation loss” äntligen gavs ut på svenska står med i innehållsförteckningen på den pinsamt tunna antologin ”Goda nyheter från 2016”.