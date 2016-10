'Gossen' gjorde Bruce helt galen

• The Castiles – Baby I (cd-spår)

Det finns mycket fascinerande och bedårande välskrivet i Bruce Springsteens omtalade memoarer – och en del rätt så tradigt också – men det är i alla fall initialt den prosaiska skildringen från Göteborg under ”Born in The USA”-turnén som gör starkast intryck på mig.

På den tiden gick det rykten om att han hade varit så osams med dåvarande hustrun Julianne Phillips att han, i strid med sin präktiga image, smashat ett helt rum på ärevördiga Park Aveny.

Ja, nåt hade han i alla fall förstört, enligt vaga uppgiftslämnare i hotellpersonalen.

Men det var inte, visar det sig bland de 500 sidorna i ”Born To Run”, äkta hälften han bråkade med.

Han fick ett vansinnesutbrott på grund av den närgångna svenska mediabevakningen.

”När vi kom till Göteborg brakade allt samman. Vi kunde bara sitta isolerade på hotellet, eller bli förföljda av paparazzi var vi än rörde oss. Det var INTE vad jag hade signat upp för, skriver en till synes alltjämt upprörd Springsteen.

Till slut svingade han, i skummande vrede, en akustisk Takamine-gitarr i luften, missade vännen och managern Jon Landaus skalliga huvud med en millimeter och krossade det dyrbara instrumentet mot väggen i sviten.

Kort sagt:

”Gossen” och ”Vito”, också kända som Jan-Olov Andersson och Anders Hvidfeldt, gjorde Springsteen galen.

Det var nämligen de som höll i Aftonbladets punktmarkering av den amerikanska superstjärnan den vackra sommarhelgen för 31 år sedan och de hade järnkoll på varje steg han tog och scoopade hem nyhet efter nyhet.

Detta vet jag bestämt för jag var själv, som storögd 17-åring, utsänd av Borlänge Tidning och imponerades nästan lika mycket av ”Gossen” och ”Vito” som av hjälten på scenen. Jag tyckte de var gränslöst coola på Ullevis pressläktare och fattade inte att de kunde producera så mycket material åt tidningen varje dag.

Springsteen fick dock sin hämnd när han avslutade helgen med att förstöra Ullevi.

Att läktarfundamentet sprack under maratonversionen av ”Twist And Shout” har ju i Sverige beskrivits som den symboliska kulmen på kärleksaffären mellan Bruce och hans svenska fans, men artistens egen konklusion av vad som hände när ”så många gonzo-svenskar” hoppade i takt i 20 minuter är en annan:

”That'll teach 'em!”, skriver han.

Ja, ”Gossen” och ”Vito” alltså...