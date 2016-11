Tom Cruise bjuder på redig kalkon till Thanksgivning

A Tribe Called Quest - We got it from here...Thank you for your service (cd) Sorglig med också brutalt svängande slutpunkt

Mary Chapin Carpenter – The things that we are made of (cd) Besjälad och stringent singer-songwriter-konst

Robbie Robertson – Testimony (Biografi) Han skriver The Band-storyn på samma sätt som han komponerade gruppens största sånger.